Російське міноборони вперше визнало, що бої йдуть у районі міста Суджа

Російське міноборони вперше визнало, що бої тривають в районі міста Суджа Курської області, що орієнтовно за 10 кілометрів від кордону між Росією та Україною.

Раніше офіційний Кремль не визнавав цього факту. Хоча російські мілблогери писали 8 серпня, що українські військові контролюють декілька прикордонних сіл і частину міста Суджа, зокрема – й газову станцію "Суджа", пише 24 Канал.

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Що каже російське міноборони

Російське міноборони традиційно заявило, що вони з допомогою підрозділів угруповання військ "Північ" та резервів ударами армійської авіації, вогнем артилерії "припиняли спроби рейдових дій" підрозділів противника вглиб території на Курському напрямку.

Здійснювалася вогнева "поразка" живої сили та техніки ЗСУ в районах населених пунктів Дар'їно, Гоголівка, Меловій, Микільський та на західній околиці Суджі,

– нарешті визнали вороги.

У цьому контексті варто зауважити, що ані український Генштаб, ані влада України не підтверджували, що вони присутні чи діють в Курській області Росії.

Попри це, російське міноборони вже заявляє про певні свої "успіхи" в знищенні нашої техніки та військових.

Коротко про газову станцію "Суджа"