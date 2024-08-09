Російське міноборони вперше визнало, що бої йдуть у районі міста Суджа
Російське міноборони вперше визнало, що бої тривають в районі міста Суджа Курської області, що орієнтовно за 10 кілометрів від кордону між Росією та Україною.
Раніше офіційний Кремль не визнавав цього факту. Хоча російські мілблогери писали 8 серпня, що українські військові контролюють декілька прикордонних сіл і частину міста Суджа, зокрема – й газову станцію "Суджа", пише 24 Канал.
Дивіться також Потужні вибухи під Рильськом на Курщині: імовірно, розбита російська колона
Що каже російське міноборони
Російське міноборони традиційно заявило, що вони з допомогою підрозділів угруповання військ "Північ" та резервів ударами армійської авіації, вогнем артилерії "припиняли спроби рейдових дій" підрозділів противника вглиб території на Курському напрямку.
Здійснювалася вогнева "поразка" живої сили та техніки ЗСУ в районах населених пунктів Дар'їно, Гоголівка, Меловій, Микільський та на західній околиці Суджі,
– нарешті визнали вороги.
У цьому контексті варто зауважити, що ані український Генштаб, ані влада України не підтверджували, що вони присутні чи діють в Курській області Росії.
Попри це, російське міноборони вже заявляє про певні свої "успіхи" в знищенні нашої техніки та військових.
Коротко про газову станцію "Суджа"
- Газова станція "Суджа" розміщена за 600 метрів від кордону. Вона забезпечує найбільший транзит російського газу до Європи.
- Через чутки про захоплення українськими військами газозабірної станції у Курській області ціни на газ в Європі піднялись на 4,8%, сягнувши 38,45 євро за мегават-годину. Це найвищий рівень ціни на газ з грудня.
- Оператор української газотранспортної системи повідомив, що транзит газу триватиме, попри бойові дії. Проте угода про постачання закінчиться у 2024 році. Після цього Україна її не продовжуватиме.