Загрожує Кремлю потенційною політичною кризою: ISW оцінив наслідки прориву у Курській області

Операція в Курській області загрожує Кремлю потенційною політичною кризою, пов'язаною з втратами серед російських строковиків.

Саме на них Москва дедалі частіше покладається для захисту російського державного кордону. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

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Росії загрожує політична криза

Російські опозиційні ресурси почали поширювати низку скарг від членів сімей строковиків, які беруть участь в обороні на кордоні з Україною. ISW пише, що Кремль вже раніше висловлював серйозну стурбованість реакцією громадськості на незаконне використання строковиків у бойових діях.

Раніше Кремль зіткнувся з помітною суспільною реакцією навесні 2022 року за незаконне відряджання російських строковиків на передову в Україні та зіткнувся з критикою за те, що покладався на строковиків для відбиття попередніх прикордонних рейдів і відповіді на заколот групи "Вагнера" влітку 2023 року,

– йдеться у звіті.

Зазначається, що російський диктатор Владімір Путіна ще у березні 2022 року намагався заспокоїти родичів строковиків у тому, що вони не братимуть участь у бойових діях. Однак він продовжував свою суперечливу політику, яка ще більше залучала строковиків до захисту російсько-українського кордону.

Ймовірно, таким чином диктатор прагнув "перетасувати" російські сили, які раніше несли прикордонну службу, аби їх можна було розгорнути для операцій в Україні. Зокрема, у грудні 2023 року Путін підписав закон, який дозволяє військовозобов’язаним проходити службу у російській ФСБ.

"Кремлю, можливо, доведеться виправдати свою суперечливу залежність від строковиків в операціях з охорони кордону, щоб заспокоїти російське суспільство, як це зробив Путін після суперечок у 2022 і 2023 роках", – пишуть аналітики.

Інститут наводить слова депутата Держдуми Росії та колишнього заступника командувача Південного військового округу генерал-лейтенанта Андрія Гурульова, який нещодавно заявив, що участь строковиків у бойових діях є нормальною, враховуючи те, що Росія вже використовувала їх у війнах в Афганістані та Чечні.

Нагадаємо, російське військове командування перекинуло строковиків у Курську перед проривом кордону, що триває й зараз. Ще 6 серпня кілька російських солдатів строкової служби потрапили в полон.