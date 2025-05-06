На Курщині оголосили про евакуацію прикордонного Глушково

В Курській області Росії оголосили про евакуацію прикордонного селища Глушково. Причиною такого рішення місцева влада назвала "складну обстановку".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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На Курщині проводять евакуацію

Голова селища Василь Худяков ввечері 5 травня заявив, що російські військові проведуть евакуацію мешканців Глушково.

У зв'язку з ускладненням ситуації в селищі жителям, які наразі там перебувають, необхідно тимчасово евакуюватися,

– написав він.

За словами Худякова, евакуацію проведуть військовослужбовці підрозділу БАРС міноборони Росії.

Варто зазначити, що селище Глушково розташоване приблизно за сім кілометрів від російсько-українського кордону. За даними перепису 2010 року, там проживало трохи більше 200 осіб.

Нагадаємо, 4 травня російські так звані воєнкори повідомили, що українські війська нібито перейшли в наступ поблизу села Тьоткіно на території Курської області. За їхніми даними, у наступі беруть участь до 250 військових, понад 15 одиниць важкої техніки, а також квадроцикли.

Також 4 травня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі Тьоткіно. Військовим вдалося лікквідувати близько 20 російських солдатів та знешкодити російську техніку.