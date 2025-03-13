Росіяни зайшли в Суджу та ведуть бої із ЗСУ: усе про ситуацію на Курщині та прикордонні

Ситуація в Курській області Росії та на прилеглих до України територіях значно загострилася. Російські війська значно активізувалися, прагнучи витіснити підрозділи ЗСУ з регіону.

Зауважимо, що ці події відбуваються на тлі активних дипломатичних зусиль щодо встановлення перемир'я. Про перебіг подій в Курській області та ситуацію у прилеглих до України територіях – читайте в хронології 24 Каналу.

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Яка ситуація на Курщині та біля кордону