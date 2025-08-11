За його словами, Сили оборони змогли це зробити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Що сказав Сирський про Курську операцію?

Головнокомандувач ЗСУ пояснює, що без Курська Росія використала б усі свої ресурси для нападу на Україну. Тоді як зосередження уваги росіян на їхній території допомогло врятувати життя українців.

Варто зауважити, що Курська операція готувалася у глибокій секретності й навіть найближчі партнери України, включно зі США, не були поінформовані про неї. Сирський каже, що це було уроком після невдалого контрнаступу 2023 року.

Перемоги люблять тишу. Вони народжуються в тиші та готуються в тиші,

– каже він.

Вторгнення у серпні 2024 року стало першим випадком з часів Другої світової, коли іноземні війська зайняли частину російської території. Тоді українські сили захопили понад 1000 полонених і змусили Москву перекидати війська з інших напрямків на Курщину.

Коли полковник Дмитро Волошин, командир 82 десантно-штурмової бригади, отримав наказ працювати над вторгненням в Росію, його першою думкою було: "вище командування збожеволіло".

Однак це рішення мало на меті не просто розвідку, а стратегічно серйозний відволікаючий маневр. Унікальність цієї операції полягала в секретності: Волошин разом із кількома офіцерами засіли над відеозаписами та картами Курської області, що зберігалися на жорсткому диску.

Чим більше він бачив маршрутів і точок прориву, тим більше розумів потенціал місії. Волошин почав вірити в успіх операції й те, що вона може спрацювати.

Через рік після найсміливішого наземного наступу України, у сільській місцевості Росії в Курській області залишилися лише клаптики пошрамованих боями прикордонних територій – це плацдарм території, що залишився після операції, яка, здавалося, мала змінити траєкторію війни.

Раніше Київ сподівався обміняти частину Курщини на власну територію, яку окупувала Росія. Проте після тривалого відступу українські війська чіпляються лише за кілька десятків квадратних кілометрів, саме тоді, коли президент США Дональд Трамп наполягає на мирній угоді, яка майже напевно передбачатиме обмін територіями.

Курська операція викрила нездатність Путіна захистити власний народ від війни, яку він розпочав, та змусила Росію відвести свої війська і техніку з України. Вона підняла моральний дух українців і відновила віру серед західних країн, які вагалися щодо того, чи варто озброювати Україну.

Однак поворотним моментом стало прибуття до Курська північнокорейських військових, чия участь, за словами Сирського, стала вирішальною для росіян. На думку головнокомандувача ЗСУ, без солдатів КНДР вони б взагалі не мали жодного успіху.