Тоді росіяни будуть налякані: у Зеленського назвали проблему цього етапу війни

Курська операція не вплинула на настрої росіян, їм байдуже на вбитих, геноцид, події в прикордонних областях та навіть зниження власного рівня життя. Росіяни будуть налякані, коли війна буде до них набагато ближче.

На цьому етапі війни важливо використовувати далекобійні види озброєння для ударів по військових цілях в центральних регіонах країни-агресорки. Про це 24 Каналу розповів Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що тоді населення Росії буде в паніці й буде тиснути на Кремль.

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Проблема етапу війни

Радник голови Офісу Президента України пояснив, що Росія не є країною, яка себе береже, тобто не піклується про життя своїх громадян та не створює їм комфортні умови для життя.

Росіянам байдуже, що відбувається в регіонах, які є прикордонними з Україною. Мовиться про Бєлгородську, Курську, Ростовську та Брянську області.

Операція в Курській області на них не впливає, впливає на ті міфи, які російська пропаганда постійно вкорінювала у західні суспільні думки про "червоні лінії" та нереальної ідеї перенесення війни на територію Росії,

– зауважив Подоляк.

Натомість на росіян мають вплив українські атаки саме в центральних регіонах країни-агресорки (Саратовська, Московська, Орловська, Ленінградська та інші області).

Це вони відчувають сильно, адже через атаки закривають аеропорти, вони чують сирени, змушені шукати бомбосховище.

Тоді росіяни налякані. Це буде впливати на федеральні телеканали, російські медіа та "сарафанне радіо",

– наголосив радник голови Офісу Президента України.

За його словами, росіяни не звикли до такої війни. Вони звикли до того, що війна відбувається на будь-якій іншій території, крім їхньої, де окупанти можуть здійснювати геноцид цивільного населення у будь-який спосіб. Однак тепер війна буде поступово збільшувати обсяг на території Росії.

Ба більше, Кремль гарантував їм безпеку. Можливо, рівень життя б був не таким як раніше, але росіяни думали, що в країні їм буде "затишно".

Тут і проблема цього етапу війни. Повинна бути не лише сухопутна операція (Курська операція – 24 Канал). Завдяки високоточній та далекобійній зброї, коли ми можемо відправляти ракети, дрони на відстань 300, 500, 700 і 1000 кілометрів, масштабуючи удари по центральних регіонах Росії, ми матимемо вплив на психоемоційний стан росіян,

– зазначив Подоляк.

Він додав, що тоді росіяни будуть перебувати в шоковому стані, мати панічні настрої та тиснути на вертикаль Владіміра Путіна. Крім того, це буде провокувати міжособові конфлікти в країні.