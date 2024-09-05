"Україна мала зайняти невеликий шматок Курщини": Зеленський пояснив, чи наказував наступати далі

Вже місяць у Курській області країни-агресорки тривають бойові дії. 6 серпня ЗСУ прорвали кордон і зайняли низку російських населених пунктів. Зеленський розказав, чи були змінені цілі операції під час її перебігу.

В інтерв'ю іноземному виданню президент Зеленський назвав дві основні причини, які змусили Україну почати Курську операцію. По-перше, це дані розвідки, яка попереджала про плани Росії наступати на Сумщину та Чернігівщину. А по-друге, це брак далекобійності, який нівелював можливість витіснити окупантів від кордону.

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Курська операція була ретельно спланована

За словами президента, було два сценарії розвитку Курського наступу. Були визначені точки, куди треба дійти, якщо операція розвиватиметься успішно. Крім того, був окреслений мінімум, якого ЗСУ мають досягти у разі, якщо наступати буде складніше, ніж очікувалося.

Журналіст поцікавився у глави держави, чи планувалося спочатку захопити невеличкий шматок Курщини, але після того, як стало очевидно, що операція успішна, було вирішено йти далі.

Президент заперечив. Він пояснив, що Курський наступ не був імпровізацією. Це чітко і детально спланована операція. Ба більше, це частина операції. Є різні дії, які розглядаються для того, аби послабити тиск Росії на Сході, Півдні та у північних регіонах.