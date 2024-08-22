Далі буде, – у Зеленського спрогнозували, що чекає на Путіна після Курської операції

Для громадян Росії війна розпочалася 6 серпня після того, як Збройні Сили України почали Курську операцію. Така ситуація матиме суттєві впливи на внутрішній настрій російської аудиторії.

Про це 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що сьогодні росіяни розуміють, що якщо війна вже йде в Курській області, то їм доведеться платити.

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Як Курська операція змінила прогнозований результат війни

Місяць тому ще до початку Курської операції всі вважали, що Росія вже призвичаїлась до війни, має певний ресурс, тисне на Донецькому напрямку й це вже незворотний процес. Але раптом Україна робить декілька креативних ходів, які суттєво змінюють все. Зокрема, українці повпливали на світогляд країн-партнерів.

Сьогодні вони (партнери – 24 Канал) впевнені, що в цій війні можна отримати інші результати, ніж вони очікували. І далі буде, це не просто слова,

– зазначив радник голови ОПУ.

Чому росіяни зненавидять Путіна

Операція в Курській області й дискурс навколо цього, масові атаки дронами по об'єктах в різних областях Росії, постійне збільшення кібератак на російський інформаційний простір, остаточна дискредитація концепції русського міра в країнах Європи – це все суттєво впливає на те, що буде далі відбуватись в Росії.

Протесту революційного типу у Росії сьогодні не буде, але буде дестабілізація й шокова реакція. Це остаточна втрата лояльності до диктаторської вертикалі.

Коли російська спільнота досягне дна в очікуванні чогось від Владіміра Путіна й почнуть повертатись люди з війни зі зброєю, може бути класичний бунт. Росіяни будуть незадоволені тим, що їх обманули. Їм обіцяли тотальне домінування через насилля,

– мовив Подоляк.

За його словами, росіяни звинувачуватимуть Путіна й переноситимуть свою ненависть на диктатора. Це буде фундаментальна руйнація авторитарної вертикалі з елементами тоталітаризму.

"Адже одна справа два роки говорити, що російські війська практично зайшли в Одесу. А інша – говорити, мовляв, ми то в Одесу практично зайшли, але зараз війна йде в Курській області й нам треба думати, що з цим робити", – додав радник голови ОПУ.