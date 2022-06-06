У Курській області обстріляли міст, дісталося і цукровому заводу

У Росії сталися обстріли у прикордонних з Україною селах. Цього разу дісталося селу Тьоткіно.

Губернатор Курської області перше повідомлення про обстріли села опублікував о 7:00. Згодом він і поширив фотографії з розбитим мостом та пошкодженими будівлями.

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За його даними, це був мінометний обстріл, головною ціллю якого був міст в селі. Він пошкоджений.

Крім цього, внаслідок атаки постраждали двоповерховий багатоквартирний будинок та прибудови поруч. У будівлях пошкоджені дахи та вибиті вікна. Також згорів автомобіль, що був у зоні ураження.

Є пошкодження і на території цукрового заводу.

Про жертв серед місцевого населення не повідомляється.

Хто саме обстріляв село, губернатор Курської області не вказує. Не виключено, що це могла зробити і російська армія. Адже село Тьоткіно розташоване на самому кордоні з Україною. Напередодні до кордонів Росії в Курській області були направлені додаткові війська, а також артилерія та ракетні установки.

З території Курської області російські загарбники здійснюють обстріли України, а саме Сумську область. Там не минає і дня, щоб не було завдано ударів з території Росії. При цьому деколи окупанти застосовують бойову авіацію для ракетних ударів, коли ворожі літаки запускають ракети ще з території Росії, не залітаючи в повітряний простір України.

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Традиційно для росіян, обстрілюють в таких випадках об'єкти цивільної інфраструктури – території підприємств, у тому числі аграрних, церкви, дитячі садочки, а також житлові будинки. Тож і страждає внаслідок таких обстрілів саме цивільне населення.

Для прикладу, вранці 5 червня російські окупанти знову завдали удару по Сумщині. Росіяни атакували область близько 4 ранку, під вогнем опинився Шосткинський район. По ньому стріляли з мінометів. Тоді ж мешканці прикордонних районів чули вибухи на території Росії, що є ще одним підтвердженням того, що росіяни задля провокацій обстрілюють свої ж території. Таким чином вони створюють необхідну "картинку" для пропагандистів, виправдовуючи війну проти України.

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