Тіло знайшли на автобусній зупинці: під Курськом мобілізований застрелив свого побратима
Росіяни не перестають дивувати своїми варварськими витівками. Ще один доказ цьому – вбиство мобілізованого під Курськом.
Про це пишуть у російських телеграм-каналах. Відомо, що інцидент стався в селі Більшенизівцево Курської області, передає 24 Канал.
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Деталі вбивства
Військовослужбовець саперного полку 36-річний Андрій Федулов застрелив свого побратима 30-річного Івана Абрамова. Вбивство сталось на автобусній зупинці неподалік школи.
За попередньою інформацією, Федулов вистрілив у голову побратима з автомата Калашникова. Останній загинув на місці. Причини наразі невідомі, однак попередня версія військового слідства каже, що це було "необережне поводження зі зброєю".
Російські ЗМІ зазначають, що до війни Абрамов займався музикою, виконував реп й випускав треки під псевдонімом Kent Konga. Вбивцю вже затримали. Наразі триває розслідування справи, з'ясовуються мотиви вбивства.
Актуальні втрати ворога на 2 березня
Починаючи з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили на війні в Україні 150 605 одиниць особового складу. Лише за останню добу наші військові знищили 715 ворогів.
Крім того, окупанти масово втрачають свою "аналоговнєтну" техніку. Відтак, спочатку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- танків – 3397 (+2);
- бойових броньованих машин – 6658 (+20);
- артилерійських систем – 2398 (+5);
- РСЗВ – 480 (+1);
- засоби ППО – 247 (+0);
- літаків – 300 (+0);
- гелікоптерів – 288 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3);
- крилаті ракети – 873 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7);
- спеціальна техніка – 230 (+0).