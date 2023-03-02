Тіло знайшли на автобусній зупинці: під Курськом мобілізований застрелив свого побратима

Росіяни не перестають дивувати своїми варварськими витівками. Ще один доказ цьому – вбиство мобілізованого під Курськом.

Про це пишуть у російських телеграм-каналах. Відомо, що інцидент стався в селі Більшенизівцево Курської області, передає 24 Канал.

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Деталі вбивства

Військовослужбовець саперного полку 36-річний Андрій Федулов застрелив свого побратима 30-річного Івана Абрамова. Вбивство сталось на автобусній зупинці неподалік школи.

За попередньою інформацією, Федулов вистрілив у голову побратима з автомата Калашникова. Останній загинув на місці. Причини наразі невідомі, однак попередня версія військового слідства каже, що це було "необережне поводження зі зброєю".

Окупант Федулов, який застрелив свого побратима / Фото з соцмереж

Російські ЗМІ зазначають, що до війни Абрамов займався музикою, виконував реп й випускав треки під псевдонімом Kent Konga. Вбивцю вже затримали. Наразі триває розслідування справи, з'ясовуються мотиви вбивства.

Іван Абрамов до війни і після мобілізації / Фото з соцмереж

Актуальні втрати ворога на 2 березня

Окупанти самі деморалізують та вбивають одне одного. Такі ситуації – непоодинокі та, очевидно, йдуть на користь Україні, а відтак – наближають нашу перемогу.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили на війні в Україні 150 605 одиниць особового складу. Лише за останню добу наші військові знищили 715 ворогів.

Крім того, окупанти масово втрачають свою "аналоговнєтну" техніку. Відтак, спочатку повномасштабного вторгнення російська армія втратила: