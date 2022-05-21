У Курській області знову "бавовна": росіяни звинувачують Україну, хоч водночас гатять по Сумщині

Збройні сили Росії нещадно гатять по Сумщині, але водночас заявляють про вибухи в Курській області. Окупантам привиділися обстріли у Глушківському районі, що поряд із Сумщиною.

Росіянам привиділися мінометні обстріли

Про "обстріли" заявив губернатор російської Курської області Роман Старовойт. Він сказав, що буцімто хтось стріляв з мінометів та артилерійських снарядів.

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За інформацією російського чиновника, невідомі завдали удару по селу Попово-Лежачі. Вигаданий росіянами супротивник цілився в місцеву машинно-тракторну станцію.

Зауважимо, що 17 травня губернатор Курської області Роман Старовойт також заявляв про обстріл села Алєксєєвка, що поблизу кордону з Україною. Він інформував, що це нібито було зроблено зі сторони України. Буцімто через це російські прикордонники були змушені відкрити вогонь у відповідь.

Окупанти 21 травня гатять по Сумській області

Поки російські чиновники вигадують обстріли на власній території, під вогнем збройних сил Росії перебуває Сумська область. Про це в соціальних мережах повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він повідомив інформацію щодо обстрілів станом на 15:30. Як заявив Живицький, майже о 9 ранку Росія зі своєї території вела артобстріл територій Білопільської громади.

Окрім того, понад годину війська ворог вели вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району.

Росія обстрілює Сумщину: що відомо

Російські військові намагаються відвернути увагу Збройних Сил України та здійснюють провокації на Півночі. 16 травня ДРГ окупантів навіть намагалася зайти на Сумщину, але українські захисники зупинили ворога. На жаль, загинув український прикордонник.

Чи не найбільше обстрілів по Сумській області росіяни завдали 17 травня. Тоді війська агресора понад 70 разів обстріляли Сумщину, а також розпочали бій на півночі Шосткинського району.

ЗСУ вдалося зупинити окупантів та вдруге завадити ворогу прорвати український кордон. Обстріли продовжувалися упродовж усіх наступних днів.

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