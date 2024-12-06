Путін знову призначив нового губернатора Курської області: все через операцію ЗСУ
Владімір Путін вдруге за рік відправив у відставку губернатора Курської області. Глава Кремля замінив Алєксєя Смірнова на депутата Держдуми Алєксандра Хінштейна.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Зазначається, що причиною рішення Путіна став "хаос" після початку операції ЗСУ на Курщині і провалена оборона.
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В Курській області знову змінили губернатора
За словами російських журналістів, заміну Смірнову влада почали шукати ще на початку листопада, але кандидатуру Хінштейна погодили лише напередодні.
Головні проблеми, з якими не впорався Смірнов – це невдоволення і протести переселенців із контрольованих ЗСУ районів, а також конфлікти з главами муніципальних утворень, яких губернатору не вдалося змістити.
Але місцеві чиновники майже одразу після оголошення про відставку Смирнова знайшли ще одну причину.
Він же займався будівництвом оборонних споруд на кордоні з Україною. Які ніякого толку не дали в критичний момент. Там тепер розборки та кримінальні справи. Можливо, дійшли, нарешті, до вищого керівництва і результати ревізії,
– розповів один з чиновників російському виданню "Верстка".
У результаті термін правління Смірнова виявився рекордно коротким: включаючи період у статусі виконувача обов'язків він становив лише 209 днів.
Тимчасовим виконувачем обов'язків глави регіону назначили Алєксандра Хінштейна. На зустрічі з ним Путін заявив, що його досвід, зокрема як радника директора Росгвардіі у 2016 – 2018 роках, робить його хорошим кандидатом для "кризового управління" в "тій ситуації, в якій Курська область зараз перебуває".