У Курській області росії підірвали ще одну опору лінії електропередач. Відбулось це 9 серпня у кукурудзяному полі неподалік села Любицьке.

Пошкоджена опора розташована за 20 кілометрів від Курської атомної електростанції та за 100 кілометрів від кордону з Україною. Відомо, що підрив ніяк не вплинув на електропостачання регіону, оскільки ця лінія наразі законсервована.

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Це вже не перший підрив опори лінії електропередач за останні дні. Попередня "неприємність" сталась 4 серпня. Тоді пошкодили опору, яка розташована у приватному секторі Курчатова.

Відстань між двома пошкодженими опорами становить близько 15 кілометрів.

Гаряче було й в Криму

9 серпня серія гучних вибухів біля Новофедорівки добряче сколихнула мешканців окупованого Криму. Вибухи пролунали на території аеродрому "Саки". Відомо, що саме з цієї авіабази злітали винищувачі та бомбардувальники, які атакували південь України.

Місцеві жителі розповідали, що чули до 15 гучних звуків. Вибухи викликали паніку серед росіян, тому вони поспішили евакуюватися, чим спричинили на півострові кілометрові затори.

У міноборони росії заявили, що на території аеродрому відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Там запевнили, що все добре, ніхто не постраждав, а техніка не була пошкоджена. Однак з остаточною версією вибухів окупантам визначитись було важко. Російські ЗМІ заявляли, що причиною детонації стало "порушення пожежної безпеки".

Достеменно сказати, хто та як міг обстріляти аеродром ворога, – неможливо. Однак у Генштабі ЗСУ, коли опублікували ранкову статистику втрат ворога, у графі знищеної авіації з'явилось додаткових 9 літаків.

Що ще відомо про "бавовну" у росії

В росії заявили про обстріл прикордонних територій з боку України, бо злякались "хлопків". Голова Курської області росії роман старовойт написав, що ЗСУ начебто здійснили артилерійський обстріл прикордонних територій Рильського району. Під вогнем, мовляв, опинився прикордонний пункт пропуску Крупець.

У тій самі Курській області області палало підприємство і було чутно вибухи. Однак росіяни вигадали цілком "логічне" пояснення. Заявили, що військові "виконували бойові задачі".

У російському місті Бєлгород, що неподалік України, також часто "бавовна". У вищих політичних колах країни-агресорки істерика через це. Прессекретарка мзс росії марія захарова навіть відкрито пригрозила Україні та колективному Заходу.

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