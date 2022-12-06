"Бавовна" на аеродромі в Курську: у регіоні продовжили високий рівень терористичної небезпеки

6 грудня на аеродромі в Курську прогримів вибух, а після там оголосили повітряну тривогу. Також в області продовжили високий рівень терористичної небезпеки.

Наразі у Курську все ще борються із вогнем на аеродромі. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт, інформує 24 канал.

До теми "Бавовна" на ще одному аеродромі в Росії: окупанти заявляють про займання нафтонакопичувача

Що відбувається у Курську

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у зв'язку з вибухом на аеродромі вирішили продовжити "жовтий" рівень терористичної небезпеки в регіоні ще на 15 діб.

Крім того, у двох школах скасували заняття через пожежу у повітряній гавані.

Вибухи у Курську: що відомо

Зранку 6 грудня на аеродромі в Курську прогримів вибух, а після того там оголосили повітряну тривогу.

У мережі показали відео, на яких можна побачити масштабну пожежу на аеродромі. Як зазначає місцева влада, на об'єкті спалахнув нафтонакопичувач. Згодом стало відомо про відразу два резервуари.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що аеродром буцімто атакували з допомогою безпілотника. За його словами, потерпілих немає.

Цікаво, що місцеві мешканці не чули характерного для безпілотників гулу.

Зауважимо, що цей аеродром не приймає цивільні рейси. Від початку так званої "спеціальної військової операції" він виконує роль військового летовища.

Нагадаємо, напередодні вибухи пролунали на аеродромах "Енгельс-2" та "Дягілєво". Відомо, що у першому випадку пошкоджень зазнала стратегічна авіація ворога, а в другому – вибухнув бензовоз.