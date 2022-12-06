"Бавовна" на аеродромі в Курську: у регіоні продовжили високий рівень терористичної небезпеки
6 грудня на аеродромі в Курську прогримів вибух, а після там оголосили повітряну тривогу. Також в області продовжили високий рівень терористичної небезпеки.
Наразі у Курську все ще борються із вогнем на аеродромі. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт, інформує 24 канал.
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Що відбувається у Курську
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у зв'язку з вибухом на аеродромі вирішили продовжити "жовтий" рівень терористичної небезпеки в регіоні ще на 15 діб.
Крім того, у двох школах скасували заняття через пожежу у повітряній гавані.
Вибухи у Курську: що відомо
- Зранку 6 грудня на аеродромі в Курську прогримів вибух, а після того там оголосили повітряну тривогу.
- У мережі показали відео, на яких можна побачити масштабну пожежу на аеродромі. Як зазначає місцева влада, на об'єкті спалахнув нафтонакопичувач. Згодом стало відомо про відразу два резервуари.
- Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що аеродром буцімто атакували з допомогою безпілотника. За його словами, потерпілих немає.
- Цікаво, що місцеві мешканці не чули характерного для безпілотників гулу.
- Зауважимо, що цей аеродром не приймає цивільні рейси. Від початку так званої "спеціальної військової операції" він виконує роль військового летовища.
Нагадаємо, напередодні вибухи пролунали на аеродромах "Енгельс-2" та "Дягілєво". Відомо, що у першому випадку пошкоджень зазнала стратегічна авіація ворога, а в другому – вибухнув бензовоз.