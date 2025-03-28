"Росія завдала багато шкоди": іранський журналіст вступив до лав ЗСУ

Іранський журналіст Куруш Сегаті вступив до Інтернаціонального легіону ЗСУ. Він став першим відомим іранцем, який бере участь у війні на боці України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на іранську службу "Радіо Свобода".

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Куруш Сегаті долучився до ЗСУ

Про своє рішення вступити до лав ЗСУ Куруш Сегаті оголосив 18 березня. На своїй сторінці в X він написав, що приєднався до Інтернаціонального легіону, щоб "брати участь у боротьбі проти злочинця Путіна та його прибічників".

За словами Сегаті, Росія завдала багато шкоди Ірану за останні 200 років.

Журналіст виїхав з Ірану до Туреччини в 2004 році, а звідти до США, де отримав громадянство. Згодом Сегаті працював у іранській службі "Голосу Америки". Останні роки він працював на опозиційному телеканалі Iran International, який базується в Лондоні.

Сам Куруш Сегаті розповів, що однією з мотивів його вступу до ЗСУ було змінити уявлення про іранців. Журналіст підкреслив, що не всі іранці підтримують "Ісламську республіку", яка нині співпрацює з Росією.

Я намагаюся надіслати сигнал солідарності між іранцями та українцями, щоб українці не асоціювали іранців з діями "Ісламської республіки",

– сказав він.

Зараз журналіст воює на передовій в Україні, яку він називає своїм "другим домом". Також відомо, що Сегаті одружений із громадянкою України.