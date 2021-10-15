Курйоз на брифінгу РНБО: журналіст розсмішив Данілова, сплутавши Моргенштерна зі Стефанчуком

На традиційному брифінгу Олексія Данілова після засідання РНБО трапився кумедний момент. Секретаря спитали про нового члена РНБО Моргенштерна.

Журналіст, говорячи про Руслана Стефанчука, чомусь назвав його іменем російського репера. Від такої кумедної обмовки не стрималися від сміху ані сам Данілов, ані інші присутні.

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"Новий член РНБО – Моргенштерн"

На трансляції зі сторінки Офісу Президента цього моменту не зафіксували. Там припинили відео перш ніж Данілов став відповідати на питання журналістів. Втім, момент розповсюдили у телеграм-каналах ЗМІ, які були на брифінгу.

На задньому тлі чути гучний сміх інших журналістів, а Олексій Данілов не приховує іронічної усмішки.

От сьогодні Моргенштерн… ой, Моргнен…, вибачте. У вас сьогодні новий член РНБО Стефанчук, Руслан Стефанчук. Вибачте, я переживаю…

– сказав журналіст.