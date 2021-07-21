В Німеччини є важелі тиску на Росію, – Куса пояснив, чому держава обирає компроміс

Щодо російського газопроводу "Північний потік-2" фактично все вирішили. Україна ймовірно отримає від Німеччини вибір компенсації.

Мовиться про інвестиції в енергетичні структури, гарантії газового транзиту після 2024 року та реакція Німеччини на чергову агресію Росії проти нашої держави. Про це в ефірі розповів експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

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Як ЄС може тиснути на Росію

За його словами, Європейський Союз, зокрема Німеччина, мають вплив на державу-окупанта. Адже ЄС – це великий ринок для російських товарів. Їхня торгівля останні роки тільки збільшилась.

В Німеччини є важелі впливу на Росію. Але чи змінять вони ситуацію, навіть якщо їх впровадять, це інше запитання,

– наголосив експерт.

Крім того, як він відзначив, Росія енергетично залежить від Євросоюзу. Тобто в Німеччини та інших країн залишаються важелі впливу на державу-агресора щодо енергетичного співробітництва.

Куса: Сторони схильні шукати компроміс

Якщо газопровід добудують, то Україна зазнаватиме величезних втрат. За словами аналітиків, наразі складно говорити про компенсації для нашої держави через "Північний потік-2".

Німеччина з одного боку, не хоче нашкодити собі і втратити на "Північному потоці-2" гроші та робочі місця, а, можливо, і репутацію. З іншого боку, є лобі, яке виступає проти добудови газопроводу.

Попри це, сторони завжди схильні шукати компроміс більше, ніж йти у конфронтацію. Здавалось, це очевидно упродовж 7 років,

– відзначив Куса.

Він зауважив, що скоріш за все, питання "Північного потоку-2" і його подальший вхід в експлуатацію, пов'язаний зі спробою західних партнерів вивести Україну та Росію на якийсь компроміс. "Їм тепер буде вигідно, щоб Україна і Росія поліпшили свої відносини. Відтак "Північний потік-2" можна буде не чіпати", – додав експерт.

Коротко про "Північний потік-2": що відомо

Це російський трубопровід, який будує держава-окупант, щоб постачати газ в обхід України.

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