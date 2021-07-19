Ні я, ні Андрій не здогадувалися, – Кузьменко про листування Дугарь і Зеленського

Юлія Кузьменко заявила, що не знала про листування Яни Дугарь з Володимиром Зеленським. Не здогадувався про це і Андрій Антоненко.

Момент, коли вона вперше почула про переписку Дугарь і Зеленського, Кузьменко добре пам'ятає. Тоді вона малювала і дивилася пресконференцію президента.

Зауважте Водили тими вулицями на ланцюгу, – Кузьменко про слідчий експеримент у справі вбивства Шеремета

Ні я, ні Андрій про це не знали і не здогадувалися. Я відразу написала пост, що не знала про це, але кожна людина має право спілкуватися з ким завгодно,

– наголосила Кузьменко.

Вона також зауважила, що президент – це гарант Конституції. За словами Кузьменко, "наші права були порушені з самого початку, Яна, як і ми, чекає справедливості".

Листування Дугарь і Зеленського: головне

Листування з Яною Дугарь Зеленський розсекретив під час пресконференції з нагоди другої річниці президентства.

Український лідер не розкрив деталей. Він лише показав повідомленнями, одному з журналістів.

Зеленський зізнався: "не знаю, чи пробачить вона мені, але можу вам сказати: мені не все одно".

Згодом Дугарь також підтвердила листування. Вона наголосила, що їй було важливо донести своє бачення і свою історію.

Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Його Автомобіль підірвали у 2016 році.

Зеленський показав листування з Дугарь: дивіться відео