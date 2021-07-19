Ні я, ні Андрій не здогадувалися, – Кузьменко про листування Дугарь і Зеленського
Джерело:"Сьогодні"
Юлія Кузьменко заявила, що не знала про листування Яни Дугарь з Володимиром Зеленським. Не здогадувався про це і Андрій Антоненко.
Момент, коли вона вперше почула про переписку Дугарь і Зеленського, Кузьменко добре пам'ятає. Тоді вона малювала і дивилася пресконференцію президента.
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Ні я, ні Андрій про це не знали і не здогадувалися. Я відразу написала пост, що не знала про це, але кожна людина має право спілкуватися з ким завгодно,
– наголосила Кузьменко.
Вона також зауважила, що президент – це гарант Конституції. За словами Кузьменко, "наші права були порушені з самого початку, Яна, як і ми, чекає справедливості".Зверніть увагу! Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Його Автомобіль підірвали у 2016 році.
Листування Дугарь і Зеленського: головне
- Листування з Яною Дугарь Зеленський розсекретив під час пресконференції з нагоди другої річниці президентства.
- Український лідер не розкрив деталей. Він лише показав повідомленнями, одному з журналістів.
- Зеленський зізнався: "не знаю, чи пробачить вона мені, але можу вам сказати: мені не все одно".
- Згодом Дугарь також підтвердила листування. Вона наголосила, що їй було важливо донести своє бачення і свою історію.
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