У Харкові будують квартиру-бункер: як виглядатиме укриття

З початку повномасштабної війни Росії проти України Харків систематично потерпає від ворожих обстрілів. Жителі Харкова розробили проєкт не лише надійного, але й затишного укриття.

Оригінальні бункери розробляють у рамках проєкту "Схов". Цю ініціативу започаткувало одне з харківських підприємств, інформує 24 Канал.

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Розробники працюють над сховищем, яке фактично є повноцінною квартирою. Така ідея з'явилася у працівників підприємства після того, як їм самим довелося у березні – лютому 2022 року тривалий час перебувати в укриттях.

У Харкові будують бункер, придатний для тривалого перебування

Директор підприємства Тимур Файзулаєв разом з донькою ховалися від обстрілів у підвалі власного будинку. За його словами, у більшості харківських укриттів абсолютно неможливо перебувати протягом довгого часу.

Там вогко, холодно і нічого не пристосовано для перебування більш ніж 3 години,

– сказав Файзулаєв.

Раніше підприємство Файзулаєва виготовляло металоконструкції для спорудження приватних будинків, кав'ярень та ангарів. Однак, адаптуючись до реалій воєнного часу, харківські виробники вирішили створити підземну квартиру-бункер.

Як зазначив співзасновник проєкту "Схов" Олександр Чирва, ця ідея зовсім не нова.

"Під час Холодної війни у США почалося масове виробництво подібних бункерів – металевих приміщень, які закопуються під землю. І це у США, де ніколи не було війни", – зазначив Чирва.

Як виглядатиме харківська квартира-бункер: дивіться відео

У підземній квартирі-бункері буде спальня, кухня та санвузол

Основою такого укриття є надійна металева конструкція. Параметри такого підземного бункера:

довжина – 7,5 метрів,

ширина – 2,7 метра,

висота – 3,2 метра.

За проєктом, таке укриття всередині буде облаштоване як повноцінна квартира. У бункері буде спальня, кухня і навіть ванна кімната з санвузлом. Ба більше, приміщення буде повністю умебльованим.



Харків'яни працюють над проєктом квартири-укриття / Фото з фейсбука проєкту "Схов"

Система комунікацій дозволяє перебувати у бункері близько тижня

Бункер під'єднують до мережі водопостачання, каналізації, енергомережі та оснащують системою вентиляції. Як розповів співзасновник проєкту "Схов" Олексій Суслін, більшість комунікацій будуть "зашиті" під підлогою квартири-укриття.

Під підлогою ховаємо баки з водою, насоси для каналізації та водопостачання, робимо розведення електромережі. Потім підлогу зашиваємо та робимо люки для того, щоб у спальні та на кухні був доступ до простору під підлогою для зберігання речей,

– розповів Суслін.

Також, за його словами, у квартирі-бункері буде холодильник та морозильна камера. Розробники запевняють, що у такому укритті можна автономно перебувати протягом тижня.



Розробники перетворили бункер на повноцінне житло / Фото з фейсбука проєкту "Схов"

Укриття захистить під великокаліберних артилерійських снарядів

Як зазначили харківські підприємці, пілотний проєкт квартири-бункера виготовляють на спеціальній фабриці у Харкові. Після комплектації бункера та тестування систем життєзабезпечення таке укриття можна монтувати під землею у спеціальний котлован.

Як зазначив директор підприємства Тимур Файзулаєв, таку квартиру-укриття можна розмістити на глибині від 2 до 8 метрів.

Це відстань від мінімального та максимального удару зброєю. Бункер захищає від прямого влучання важкої артилерії калібром 152 міліметри,

– розповів Файзулаєв.

Спуститися до бункера можна буде за допомогою сходів. Загалом укриття має 2 виходи. Резервний вихід розміщується на даху спальні.

Розробники пропонують різні варіанти комфортних укриттів

Як зазначають підприємці, вони почали з найскладнішого проєкту – з меблями та повною системою життєзабезпечення. Однак, за словами співзасновника проєкту "Схов" Олександра Чирви, за потреби можливо розробити й інші варіанти.

"Якщо будуть запити від навчальних, медичних закладів або приватних підприємств для укриття клієнтів або персоналу, то ми будемо пропонувати простіші варіанти. Наприклад, без меблів, тільки з вентиляцією і лавками", – розповів Чирва.

Ворог продовжує обстрілювати Харківщину: останні новини

Російські загарбники не припиняють обстріли Харківщини. Неабияк страждає Куп'янський район. Зокрема, у Вовчанську окупанти влучили у навчальний заклад. Там сталося займання даху, яке ліквідувала ДСНС.

Російські окупанти 14 січня завдали масованого удару по Україні. У Харкові окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури.

Ввечері 10 січня окупанти обстріляли Харків й влучили у склад піротехнічних виробів. Там спалахнула масштабна пожежа. Як розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, обстріл вівся, попередньо, з РСЗВ "Смерч".

За інформацією розробників, вартість бункера стартує від 2 мільйонів 450 тисяч гривень.