З квітами не зустрічатимуть: який сценарій атаки на Україну насправді може втілити Росія

На пряму військову масштабну атаку га Україну Росія навряд чи піде. Так вважає міністр оборони України Олексій Резніков.

У телеефірі 7 лютого він описав найбільш ймовірний сценарій, за яким може насправді йти Росія. І мовиться тут здебільшого про провокації.

Також цікаво "Знайшли точки дотику": Україна та Німеччина мають проєкт рішення щодо зброї

Резніков описав сценарій нападу на Україну Росії, який вважає найреалістичнішим

Глава українського Міноборони Олексій Резніков висловив упевненість, що наразі Росія не буде нападати безпосередньо військовими силами на Україну.

Мені здається, що найреалістичнішим сценарієм може бути будь-яка спроба дестабілізації всередині України. Адже у Кремлі мріють, що їх тут зустрічатимуть з квітами. Такого не буде – за відкритої масштабної агресії,

— сказав міністр.

Також він додав, що сценарій Росії 2014 року сьогодні втілити неможливо: "Захопити адміністративні будівлі, скористатися проросійськи налаштованим населенням, як це було у 2014 з використанням "зелених чоловічків" – вже неможливо".

Причин багато, серед них і те, що українські силовики відпрацьовують способи протидії таким варіантам.

Наприклад, на початку лютого відбулися навчання Національної гвардії, поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

А наступного тижня, скажімо, у Херсонській області будуть маневри зі звільнення умовно захоплених адміністративних будівель або підрозділів силових структур.

А ось спроба дестабілізації – з використанням так званих антивакцинаторів, незадоволених економічною політикою або когось на зразок незадоволених політичним устроєм – такий сценарій я розглядаю як абсолютно ймовірний. І нам треба до нього готуватися, і не дати їм такої можливості,

– підсумував Олексій Резніков.

Примітно, що у цьому ж ефірі міністр оборони України:

Цікаве відео до теми: що українцям варто зрозуміти про війну з Росією