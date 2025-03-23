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24 Канал Новини України Квитки доступні лише в касі: в системі Укрзалізниці стався збій
23 березня, 08:43
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Квитки доступні лише в касі: в системі Укрзалізниці стався збій

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • В IT системі Укрзалізниці стався збій, через що онлайн сервіси для купівлі квитків тимчасово не працюють.
  • Продаж квитків здійснюється лише у касах, але фахівці працюють над відновленням онлайн сервісів.

В IT системі Укрзалізниці стався збій. Так, тимчасово не працюють онлайн сервіси для купівлі квитків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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В Укрзалізниці стався збій

В Укрзалізниці повідомили, що зранку 23 березня в системі стався збій і онлайн сервіси тимчасово не працюють. Відтак, купити квитки онлайн через сайт та застосунок неможливо. Також через технічний збій в IT системі Укрзалізниці не працюють онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Нині продаж квитків здійснюється лише у касах Укрзалізниці. Втім, фахівці вже докладають зусиль, аби відновити онлайн продаж квитків. 

Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем. Перепрошуємо за незручності,
– наголосили в Укрзалізниці.

Поки тимчасово не працює онлайн продаж квитків, на вокзалах збільшили кількість працівників у касах.

Раніше ворог вдарив по залізниці у Дніпропетровській області. Унаслідок обстрілу четверо залізничників отримали поранення. 