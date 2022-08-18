Квітне "бавовна": в окупованих Новій Каховці та Амвросіївці пролунали вибухи

На тимчасово окупованих територіях України у росіян триває "бавовна". Цього разу вона була в Новій Каховці, Амвросіївці.

Відповідну інформацію повідомляли телеграм-канали. Вибухи пролунали орієнтовно о 02:30 18 серпня.

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У Новій Каховці та Амвросіївці пролунали вибухи

"Дзеркало тижня", посилаючись на місцеві телеграм-канали, повідомило про вибухи в Новій Каховці, що на Херсонщині.

Також пропагандистські канали повідомили про те, що "бавовна" пролунала також в Амвросіївці Донецької області.

У Амвросіївці, що в Донецькій області, були точкові удари по складу боєкомплектів окупантів,

– повідомили у телеграмі "Скринька Пандори".

За даними місцевих ЗМІ та пабліків, триває детонація боєприпасів. Місцеві жителі знімали все на відео. На оприлюднених кадрах чутно, що інколи вибухало так сильно, що вибивало скло у вікнах й спрацьовувала сигналізація в автомобілях.

Ба більше, чорне нічне небо стало червоним від ймовірного загоряння боєприпасів окупантів.

У пабліках написали, що станом орієнтовно на 4 ранку 18 серпня:

за 80 кілометрів від фронту в Амвросіївці Донецької області вже кілька годин детонує склад із боєкомплектом;

у людей вилітають вікна;

заграва помітна за декілька кілометрів.

Коротко про "бавовну" в окупантів

Бавовна 16 серпня лунала у Криму. Спочатку вибухи пролунали поблизу Джанкоя на складі боєприпасів, а також на підстанції. Згодом вибухи біля Сімферополя пролунали на складах окупантів.

18 серпня вибухи лунали в тимчасово окупованій Кирилівці. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти втратили свою техніку, яку хотіли зберегти.

Варто пригадати, що 17 серпня ЗСУ знищили знищили командний пункт окупантів в Макіївці. Там навіть загинули офіцери фсб.

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