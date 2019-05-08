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      Kyiv not Kiev: ще два аеропорти почали використовувати правильну транслітерацію

      119 Читать новость на русском
      #KyivNOTKiev
      #KyivNOTKiev / www.kyivpost.com

      Міжнародні аеропорти Чорногорії та Австрії підтримали кампанію #KyivNotKiev. Відтепер на табло летовищ Тівата та Відня пасажири можуть побачити правильну транслітерацію столиці України.

      До слова, Віденський аеропорт ще у 2016 році почав правильно писати назву Одеси, Дніпра, Львова та Харкова. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook

      Читайте також: #Kyivnotkiev: вже 26 аеропортів світу почали правильно писати назви українських міст

      І хоча Тіват новачок серед світових аеропортів, у посольстві України в Чорногорії заявили, що цей крок передбачає співдружність між країнами.

      Загалом першими правильно писати назви українських міст почали у Польщі, згодом – у Британії. Нещодавно до них долучилися й аеропорти країн Балтії, а також Туреччини, Угорщини та Грузії. Все це завдяки інформаційній кампанії #Kyivnotkiev, #Lvivnotlvov, яку торік розпочало українське Міністерство закордонних справ.

      Чому це важливо?На 28 році незалежності назву столиці України досі перекладають на англійську з російської. Саме тому восени 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію #CorrectUA. Вона має популяризувати написання латинськими літерами назв українських міст – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Після цього аеропорти світу поетапно на своїх табло почали виправляти правопис українських міст.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Скандал авіація Новини Києва
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