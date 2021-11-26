Найважливіші новини Києва за тиждень 22 – 26 листопада:

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Помер ексмер Омельченко

Джерело: телеграм Віталія Кличка

25 листопада повідомили, що не стало колишнього мера Києва Олександра Омельченка. Його син розповів, що причиною смерті був коронавірус і супутні захворювання.

Свої співчуття рідним висловив теперішній очільник столиці Віталій Кличко та колеги політика. Вони згадували його як мудру та розважливу людину. А ось киянам він ще запам'ятався низкою курйозних і навіть скандальних історій.

Зокрема, на одній із пресконференцій посадовець хизувався своїм вмінням стояти на голові. А кожен його день починався о 5 ранку зі сніданку, до якого обов'язково входила чарка горілки.

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У місті випав перший сніг

Джерело: 24 канал

Вперше цього року в столиці випав сніг. Сталося це 23 листопада. Великі білі пластівці приземлялися та швидко починали танути. Проте одразу виникла загроза сильної ожеледиці. Тому комунальники негайно взялися до очищування доріг.

Дорожники Київавтодору використовували протиожеледні засоби для обробки дорожніх покриттів мостів, шляхопроводів та вулиць з бруківкою. Поки вони наполегливо працювали, багато мешканців столиці насолоджувалися красивим явищем природи.

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Дивовижне видовище першого снігу / Фото Ірини Вихрущ, Лілі Боднар і Вікторії Довгань

Який вигляд матиме головний різдвяний ярмарок країни

Джерело: ютуб "Київ. Newsroom"

Також цього тижня нарешті стало відомим, що буде на головній різдвяній локації України. Ялинку на Софійській площі почнуть встановлювати 5 грудня. Цього року різдвяне дерево туди привезуть зі Львова.

Щоб не нищити живу хвойну красуню, організатори вирішили замінити головний атрибут зимових свят штучними гілками. Також у Львові вже впродовж двох місяців розписують іграшки у червоних та золотих тонах для київської ялинки. Офіційно запалення вогників там традиційно відбудеться у День святого Миколая – 19 грудня о 16:00.

Проте насолодитися атмосферою на площі можна буде вже 10 – 11 грудня. Адже до цього моменту встановлять більшість святкових декорацій. А над ялинкою зроблять велике шатро з ілюмінації, як це було торік. "Купол" ілюмінації буде в діаметрі приблизно 60 метрів.

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Мітинг проти "примусової вакцинації"

Джерело: OBOZREVATEL

24 листопада в києві антивакцинатори влаштували акцію протесту й через це перекривали центр міста. Вони зібралися під будівлею Верховної Ради та поліція в цей день посилила заходи безпеки.

Учасники мітингу казали, що виступають проти так званої "обов'язкової вакцинації". Це підтверджували гасла, які розміщені на їхніх плакатах. Проте багато користувачів мережі назвали цю акцію маргінальною, оскільки там зібралося лише 500 людей.

А ось реакція деяких киян на цей захід взагалі була жорсткою. Журналістам вдалося поспілкуватися з чоловіком, який запізнився на роботу, бо не міг дістатися до роботи автомобілем. Він досить емоційно прокоментував акцію та резюмував усе словами "Не хочете вакцинуватися – йдіть на**й".

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