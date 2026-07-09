Про це 9 липня повідомила поліція Києва.

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Що загрожує власнику собаки?

Поліція дізналась про інцидент від мешканки одного з житлових комплексів мікрорайону Теремки. Вона повідомила, що її сусід навмисно зачинив домашнього собаку на балконі, де тварина згодом померла.

Слідство встановило, що підозрюваний залишив свого французького бульдога на ім'я Рафік на балконі у спекотний день та пішов з дому.

Собака тривалий час перебував під прямими сонячними променями без доступу до води, їжі та можливості сховатися від спеки. Внаслідок тривалого впливу високої температури тварина загинула,

– заявили правоохоронці.

Загибла собака у Києві / Фото поліції Києва

Поліцейські також опитали мешканців будинку та з'ясували, що чоловік раніше бив собаку, прив'язував до дерев та залишав без належного догляду.

Власнику собаки повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Борисполі дві собаки породи кане-корсо напали на 79-річну жінку. Потерпіла померла в лікарні, а власницю тварин затримали. За фактом трагедії відкрили кримінальне провадження.