Аварія на Ладижинській ТЕС: на Вінниччині було знеструмлено кілька районів
Джерело:АТ "Вінницяобленерго"
На Ладижинській ТЕС 19 грудня сталася аварія. Внаслідок цього без електрики опинилися декілька районів у Вінницькій області.
В АТ "Вінницяобленерго" також пояснили, що аварія ніяк не пов'язана з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України.
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Що спричинило аварію
На Ладижинській ТЕС під час виконання команди диспетчера з перемикання ліній виникла позаштатна ситуація, внаслідок якої спрацював автоматичний захист. Це призвело до тимчасового від'єднання видачі потужності на лінії електропередач.
Через аварію було знеструмлено кілька районів області – Гайсинський, а також частково Тульчинський та Могилів-Подільський.
Згодом ДТЕК Ладижинської ТЕС на своїй сторінці у соцмережах повідомив про відновлення електропостачання.
Станом на 14:40 енергетики Ладижинської ТЕС і АТ "Вінницяобленерго" оперативно відновили енергопостачання всіх ліній електропередач, що від'єднувались,
– йдеться в повідомленні.
На час поступового підключення споживачів до електроенергії енергетики синхронізували свої дії з НЕК "Укренерго" та місцевою владою.
Наразі енергопостачання до споживачів відновлено.
Ситуація з енергосистемою в Україні: що відомо
- 19 грудня через негоду було знеструмлено 132 населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Найскладніша ситуація спостерігалася в Донецькій області – понад 100 населених пунктів без енергопостачання більше ніж добу.
- Через технічні пошкодження є було знеструмлено споживачів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській областях.
- Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 432 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській і Херсонській областях.