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      Лампика закликає керівництво країни створити систему державного екологічного моніторингу

      19 Читать новость на русском
      Екологія
      Екологія / allhemi.blogspot.com

      Така система дозволить отримувати достовірну та оперативну інформацію про стан навколишнього середовища поблизу великих підприємств, а також нівелює корупційні ризики.

      Член громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів, засновниця ГО "Громадська взаємодія" та громадського формування "Екологічний патруль" Тетяна Лампика закликає керівництво країни створити систему державного екологічного моніторингу, яка дозволить отримувати достовірну та оперативну інформацію про стан навколишнього середовища поблизу великих підприємств, а також нівелює корупційні ризики. Про це вона повідомила в ході прес-конференції в УНІАН.

      "Якщо у нас буде система державного екологічного моніторингу, це дозволить нам зрозуміти, що підприємства викидають в атмосферу, що потрапляє в річки, що з нашим чорноземом. Зараз цієї картинки немає, її немає ні в кого", – сказала Лампика.

      Вона зазначила, що такий моніторинг має бути постійним і строго регламентованим.

      Екологічний моніторинг повинен бути державним і постійним. Він повинен бути регламентованим нормативними актами, які вказують на те, що це за обладнання (яке буде встановлено на території підприємств з метою передачі даних – Ред.), 
      – відмітина вона.

      Також Лампика повідомила, що така система дасть хороший інструмент для Державної екологічної інспекції та суттєво знизить корупційні ризики.

      "Якщо у нас буде ця система, то в онлайн-режимі інспекція буде бачити перевищення і зможе виписувати штрафи, не виїжджаючи на підприємство. Це дасть нам зниження корупції. Необхідно, щоб у кожного підприємства був свій датчик встановленого зразка. Ця інформація повинна акумулюватися у Міністерстві екології, і кожен громадянин може зайти на цей ресурс і подивитися, що відбувається на конкретній території", – сказала вона.

      У свою чергу, голова громадської ради та президент ВГО "Жива планета" Світлана Берзіна зазначила, що для впровадження моніторингу необхідно буде прийняти сотні нових стандартів.

      "Щодо моніторингу – нам кілька сотень стандартів необхідно прийняти, тому що старі радянські Гости скасовані з цього року, а нові не прийняті. Міністерство екології від цього процесу відсторонилася, ніким не здійснюється фінансування розробки цих стандартів", – сказала Берзіна, додавши, що Україна повинна якомога швидше перейти на єдині європейські норми щодо промислового забруднення.

      Також вона наголосила на необхідності впровадження в Україні системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, що дозволить залучити мільярдні інвестиції.

      "Розпочата робота. З наступного року ми маємо можливість отримувати мільярди доларів інвестицій, якщо ця система у нас запрацює відповідно до прийнятих законів", – сказала Берзіна.

      Як повідомлялось, у липні Міністерство екології та природних ресурсів в пілотному режимі запустив веб-портал надання адміністративних послуг у сфері захисту навколишнього середовища "Відкрита навколишнє середовище". Портал містить вісім категорій послуг щодо небезпечних хімічних речовин, відходів, пестицидів і агрохімікатів, тварин і рослин, а також викидів.

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      Теги: Новини України Екологія Міністерство екології Інвестиції
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