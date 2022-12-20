На Тернопільщині каналізацію забило грішми
Джерело:"Суспільне"
У Ланівцях на Тернопільщині каналізацію забило грішми. Хтось змив великі купюри євро та фунтів в унітаз.
Гроші виявили місцеві комунальники, які власне й чистили забиту каналізацію. Про це розповів міський голова Роман Казновецький, опублікувавши відповідне відео.
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Комусь заважали гроші
Українці люблять змивати в унітаз що не треба, на що часто скаржаться комунальники, адже все, окрім туалетного паперу та рідин забиває каналізаційні стоки. Проте таку знахідку комунальники Ланівців виявили вперше. Хтось злив в унітаз справжні обпалені євро та фунти.
Скільки коштів людина "витратила" в унітаз підрахувати неможливо. Адже частина грошей пішла в каналізацію.
Працівники комунального підприємства знайшли обпалені купюри. Гроші справжні. Це переважно євро та фунти. За словами працівників, було знайдено до семиста євро тільки сотками, скільки їх втекло в каналізацію на разі не відомо. Комунальники витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки,
– сказав він.
Чому гроші потрапили в каналізацію у місті не знають й з місцевих жителів ніхто не дізнавався. Проте мер міста попросив українців тримати гроші в банку, а ще краще – донатити на ЗСУ.
Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. Краще донатьте на ЗСУ,
– написав Роман Казновецький.