На батьківщині Санти Клауса зафіксували рекордну за 100 років спеку

У Лапландії 4 липня спека побила столітній рекорд. Температура повітря там прогрілася до +33,6 градуса.

Це максимальний показник з 1914 року. Загалом цього літа температурні рекорди б'ють усі країни Північної Європи. У деяких регіонах навіть зафіксували +34 градуси.

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За даними Національного метеорологічного інституту Фінляндії та декількох інститутів Швеції та Норвегії, у червні 2021 року вдалося зафіксувати температуру, найвищу з 1844 року.

Окрім того, синоптики прогнозують, що у найближчі місяці ситуація тільки ускладниться. Світ переживає кліматичну кризу. Зокрема, вона спричинила низку лих на європейському і північноамериканському континентах.

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Упродовж останніх тижнів від спеки потерпає Фінляндія. Люди навіть подумали, що у місті Оулу вдалося зафіксувати температурний рекорд, однак згодом з'ясувалося, що це була курйозна помилка.

Також в ООН визнали, що Антартида встановила новий температурний рекорд. Там зафіксували 18,3 градуса вище нуля.

В епіцентрі спеки опинилася Канада. Там температура повітря прогрілася до +50 градусів. Жертвами аномального потепління вже стали близько 500 людей.

Лапландія – батьківщина Санти Клауса. Він мешкає там у містечку Рованіємі. За легендою, Санта залишає свою оселю у час Різдва, щоб роздати дітям подарунки.