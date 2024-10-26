Була прекрасною педагогинею: внаслідок російської атаки на Київщині загинула Лариса Баталко

Під час російської атаки "Шахедами" 26 жовтня на Київщині загинула Лариса Баталко. Вона працювала педагогом у Борисполі.

Жінці було всього 56 років. Про її загибель повідомила педагогиня Людмила Мозгова.

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Лариса Баталко вчила дітей любові до рукоділля

Вранці у КОВА повідомили, що через падіння уламків "Шахедів" загибла жінка отримала серйозне поранення у живіт.

Лариса Володимирівна Баталко працювала вчителем трудового навчання у Бориспільському ліцеї "Лідер".

Людмила Мозгова розповіла, що свого часу готувала талановиту педагогиню до конкурсу "Вчитель року", була на її уроках та бачила, як вона натхненно передавала своїм учням любов до рукоділля "як мистецтва та продовження народної традиції".

Лариса Володимирівна подарувала після успішного виступу на конкурсі мені червоні маки ручної роботи (знала, що люблю ці квіти), які й досі прикрашають мою оригінальну сукню. Червоне на чорному. Як символ пам'яті про прекрасного педагога, щиру людину, вірну професії вчителя,

– написала Людмила Мозгова.

Нагадаємо, що під час цієї атаки на Київщину також незначні травми отримав хлопчик 13 років.

Уламки збитих БпЛа зафіксували в усіх 7 районах області: є пошкодження приватних будинків, гуртожитка, хостелу, магазинів, автівок, лінії електропередач.