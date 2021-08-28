Ласкаво просимо, брати-українці: у Туреччині зустріли корабель прикордонників – атмосферні фото
Джерело:Держприкордонслужба України
Українські прикордонники із неофіційним візитом відвідали Берегову охорону Туреччини та повернулися додому. У день прибуття, 24 серпня, який співпав із Днем Незалежності України, турецькі колеги емоційно привітали гостей.
Моряки прибули в Туреччину на кораблі "Григорій Куроп'ятников". Водночас на Босфорському мосту засяяла синьо-жовта підсвітка та вітальний напис "Ласкаво просимо, брати-українці".
Цікаво Найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа підсвітили кольорами прапора України: відео
Мета візиту в Туреччину
Українська делегація прикордонників ознайомилася із проєктами корабельно-катерного складу турецьких колег. Моряки дізналися більше про оснащення суден, їхні характеристики та історію розвитку морської прикордонної служби Туреччини.
Представники обох країн розповіли про особливості проведення морських операцій:
- оглядових;
- штурмових;
- пошуково-рятувальних.
Українців запросили відвідати корвет Берегової охорони, за допомогою якого нещодавно гасили пожежі на півдні Туреччини. Голова української делегації залишив пам'ятний запис у Книзі почесних відвідувачів Берегової охорони Туреччини і запросив колег в Одесу.
Турецькі моряки тепло зустріли українців / Фото ДПСУ
Як святкували День Незалежності України: головні новини
- У Києві 24 серпня влаштували масштабний парад Збройних сил України. Участь в урочистостях взяли понад 5 тисяч військовослужбовців.
- Окрім столиці, цікаво відзначили День Незалежності України у інших містах. Львовом пройшов Марш Нескорених, а в Одесі відбувся морський парад.
- Потужний концерт до Дня Незалежності влаштували на НСКА "Олімпійський". Привітати українців запросили відомих виконавців.
- Із нагоди свята синім та жовтим кольорами засяяли відомі історичні пам'ятки та видатні місця у світі. Зокрема Ніагарський водоспад, Фінікійська фортеця, CN Tower у Торонто і найвища вежа Індонезії.