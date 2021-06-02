Ласкаво просимо, – Лукашенко відповів бойовикам щодо видачі Протасевича

Бойовики "ЛНР" зможуть "відвідати" затриманого у Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича. Щонайменше, самопроголошений президент цієї країни Олександр Лукашенко не проти такого візиту.
Він сказав, що "слідчі з Донбасу", якщо захочуть, можуть приїхати до Білорусі: "Ласкаво просимо до нас". Така заява пролунала під час наради у Лукашенка з питань співпраці з Росією 1 червня.
До теми Слідство буде в Білорусі: Лукашенко обговорив з Путіним затримання Протасевича і Сапеги
Лукашенко "ласкаво запросив" бойовиків із Донбасу до Білорусі
"Є нюанс: на Донбасі відкрито кримінальну справу щодо цих персоналій", – сказав Лукашенко, мовлячи про затриманих у Мінську Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
Я нагадав це президенту Путіну. І сказав, що якщо у них (представників "ЛНР" – 24 канал) будуть питання – ласкаво просимо до нас. Будь ласка, ставте їм питання, вони ж людей вбивали там, на Донбасі,
– заявив Лукашенко.
Примітно, що самопроголошений президент Білорусі ні на мить не сумнівається, що про запрошення для бойовиків треба говорити саме Путіну (адже, дійсно, саме він їх контролює).Нагадаємо, раніше цього ж дня, 1 червня, стало відомо, що "прокуратура ЛНР" звернулася до Білорусі з питанням: мовляв, чи можна буде провести якісь слідчі дії з Протасевичем? Бо той начебто воював на Донбасі за Україну.
Коротко про затримання Протасевича у Мінську
- Романа Протасевича й Софію Сапегу затримали 23 травня у Мінську – а для цього примусово посадили літак Ryanair під вигаданим приводом ймовірного вибуху.
- Протасевич був головним редактором найбільшого білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA, який під час протестів у Білорусі мав шалену популярність.
- Після затримання Протасевича у Мінську російські ЗМІ поширили інформацію про його участь у війні на Донбасі в складі батальйону "Азов". Однак там кажуть, що хлопець на фронті виконував тільки журналістські обов'язки.