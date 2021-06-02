Ласкаво просимо, – Лукашенко відповів бойовикам щодо видачі Протасевича

Бойовики "ЛНР" зможуть "відвідати" затриманого у Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича. Щонайменше, самопроголошений президент цієї країни Олександр Лукашенко не проти такого візиту.

Він сказав, що "слідчі з Донбасу", якщо захочуть, можуть приїхати до Білорусі: "Ласкаво просимо до нас". Така заява пролунала під час наради у Лукашенка з питань співпраці з Росією 1 червня.

До теми Слідство буде в Білорусі: Лукашенко обговорив з Путіним затримання Протасевича і Сапеги

Лукашенко "ласкаво запросив" бойовиків із Донбасу до Білорусі

"Є нюанс: на Донбасі відкрито кримінальну справу щодо цих персоналій", – сказав Лукашенко, мовлячи про затриманих у Мінську Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Я нагадав це президенту Путіну. І сказав, що якщо у них (представників "ЛНР" – 24 канал) будуть питання – ласкаво просимо до нас. Будь ласка, ставте їм питання, вони ж людей вбивали там, на Донбасі,

– заявив Лукашенко.

Примітно, що самопроголошений президент Білорусі ні на мить не сумнівається, що про запрошення для бойовиків треба говорити саме Путіну (адже, дійсно, саме він їх контролює).

Коротко про затримання Протасевича у Мінську

Романа Протасевича й Софію Сапегу затримали 23 травня у Мінську – а для цього примусово посадили літак Ryanair під вигаданим приводом ймовірного вибуху.

Протасевич був головним редактором найбільшого білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA, який під час протестів у Білорусі мав шалену популярність.

Після затримання Протасевича у Мінську російські ЗМІ поширили інформацію про його участь у війні на Донбасі в складі батальйону "Азов". Однак там кажуть, що хлопець на фронті виконував тільки журналістські обов'язки.