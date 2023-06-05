Ще 66 авто для України: Латвія безкоштовно передала машини, конфісковані у п'яних водіїв

Латвія продовжує допомагати Україні у боротьбі з російським ворогом. Так, нашій країні передали автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв.

Про це стало відомо з даних Держстраху Латвії. Нагадаємо, що Латвія продовжить фінансові виплати українцям.

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Так, відповідно до закону про підтримку цивільного населення України автомобілі Латвії можуть безоплатно передаватись у власність уряду України. Мета – сприяння запобіганню наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з бойовими діями в нашій країні.

Зауважимо, що лише за останню добу у Латвії було затримано 17 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. За таке водіння було порушено 4 адміністративні справи і 13 кримінальних проваджень. У 5 випадках авто спійманих водіїв будуть конфісковані, а з 8 водіїв буде стягнута вартість транспортних засобів.

Митниця передала конфісковані автомобілі у ЗСУ

У Латвії передбачається кримінальна відповідальність з конфіскацією транспортного засобу за керування транспортним засобом або навчання водінню, якщо концентрація алкоголю у видихуваному повітрі або аналізі крові перевищує показник 1,5. До того ж кримінальна відповідальність передбачена за керування авто у стані сп'яніння наркотичних, психотропних, токсичних чи інших одурманюючих речовин.

Нагадаємо, що київська митниця передала військовій частині одразу три легкових автомобілі. Ці авто були конфісковані в дохід держави згідно постанов суду у справах про порушення митних правил, заведених митницею.

Після рішення суду транспортні засоби знаходилися в київській митниці. Серед переданих авто – Mercedes-Benz C-class, BMW X3 та Volkswagen Golf.

До речі, від початку повномасштабного вторгнення київська митниця передала силам оборони чотири десятки транспортних засобів.