Не тільки через Росію: як і чому Латвія планує зміцнювати кордон
Латвія, як і інші балтійські країни, зводить бункери на кордонах. Це має захистити країну від можливого нападу Росії та Білорусі.
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що захист кордонів є "важливим завданням" для всіх прифронтових країн. Він підтвердив, що країни Балтії мають плани укріплювати власні кордони від нападу з боку Росії та Білорусі. Про це Спрудс повідомив після прибуття на засідання міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Що конкретно робитиме Латвія, щоб захистити свій кордон
Латвійський очільник міноборони каже, що його країна підписала угоду із литовсько-естонськими колегами про координацію діяльності з укріплення ліній оборони. Він додав, що кожна країна, звісно, має свої конкретні плани.
Звичайно, кордон з Росією, а також кордон з Білоруссю повинні бути зміцнені. Ми вже побудували паркан, щоб захистити наш кордон у країні від потоків нелегальної міграції. Але водночас, звісно, військова контрмобільність є частиною зміцнення кордону,
– заявив міністр.
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Естонія вже почала зводити бункери на кордоні: що це дає
- Щоб зупинити потенційний наступ росіян, Естонія зведе 600 бункерів. У міноборони пообіцяли, що це ніяк не вплине на ландшафт, а в мирний час споруди можна використовувати як підвал для картоплі.
- Бункери мають звести в регіоні Іда-Вірумаа та на південному сході Естонії. Деякі з'являться і біля Чудського озера, адже саме по цій водоймі проходить кордон Естонії із Росією.
- Військові вважають, що в разі нападу росіян бункери допоможуть виграти час, затримати ворога на кордоні і дадуть можливість союзникам прийти на допомогу.
- Споруди будуть непогано обладнані – мають витримати пряме потрапляння снаряда калібру 152 міліметра. Тож естонські військові будуть захищені від ворожого вогню супротивника та уламків снарядів. Кожен бункер розрахований на десятьох солдатів, там є і спальне місце.
- Звісно, самими бункерами годі затримати ворожу армію. Тому, якщо Росія нападе на НАТО, військові розгорнуть "зуби дракона" (танкові загородження), міни та загородження з колючого дроту, тобто більш серйозний захист.