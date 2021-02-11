Латвія повністю закриває кордони через коронавірус

З 11 і до 25 лютого Латвія закриває свої кордони на в'їзд для громадян з усіх країн Європи. Окрім того, з деякими країнами Латвія взагалі припиняє будь-яке сполучення.
Джерело:Інтерфакс-Україна
В'їзд до Латвії дозволять тільки тим, хто матиме невідкладні і важливі причини.
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Закриття кордонів у Латвії: що відомо
Від 11 лютого тимчасово не здійснюватимуть усі міжнародні пасажирські перевезення через аеропорти, порти і на автобусах з Великої Британії, Ірландії, Португалії. Сполучення припиняють через високу поширеністю нових штамів коронавірусу там.
З особливого дозволу міністра з тих країн можна буде:
- здійснювати пасажирські перевезення,
- повітряним транспортом і бізнес-рейсами, нерегулярні перельоти транзитом,
- спеціально організовані перевезення працівників для доставки до місця роботи, чи спортсменів для участі в змаганнях за кордоном.
Однак лише для не більше як 5 пасажирів.
Хто зможе в'їхати до Латвії з 11 лютого
- Ті, хто мають у цій країні офіційну роботу,
- їдуть на навчання,
- через возз'єднання сім'ї,
- на лікування,
- транзит або супровід неповнолітніх,
- повернення на постійне місце проживання,
- відвідування похорону.
Відповідність вищезазначеним критеріям має бути підтверджена через час заповнення електронної анкети на спеціальному сайті.
За словами парламентської секретарки Міністерства іноземних справ Занди Калнинь-Лукашевіци, існує ймовірність продовження цих обмежень більше ніж на два тижні, але це буде залежати від епідеміологічної ситуації.
Коронавірус у Латвії
- Станом на 11 лютого у Латвії зафіксували понад 73 тисячі випадків коронавірусу, 1 395 осіб померли.
- З 15 січня на місяць у Латвії ввели комендантську годину у вихідні. Місцеві жителі повинні перебувати в своїх домівках з 22:00 до 05:00.