Латвія повністю закриває кордони через коронавірус

11 лютого 2021 , 10:54
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З 11 і до 25 лютого Латвія закриває свої кордони на в'їзд для громадян з усіх країн Європи. Окрім того, з деякими країнами Латвія взагалі припиняє будь-яке сполучення.

Джерело:

Інтерфакс-Україна

В'їзд до Латвії дозволять тільки тим, хто матиме невідкладні і важливі причини.

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Закриття кордонів у Латвії: що відомо

Від 11 лютого тимчасово не здійснюватимуть усі міжнародні пасажирські перевезення через аеропорти, порти і на автобусах з Великої Британії, Ірландії, Португалії. Сполучення припиняють через високу поширеністю нових штамів коронавірусу там.

З особливого дозволу міністра з тих країн можна буде:

  • здійснювати пасажирські перевезення,
  • повітряним транспортом і бізнес-рейсами, нерегулярні перельоти транзитом,
  • спеціально організовані перевезення працівників для доставки до місця роботи, чи спортсменів для участі в змаганнях за кордоном.

Однак лише для не більше як 5 пасажирів.

Хто зможе в'їхати до Латвії з 11 лютого

  • Ті, хто мають у цій країні офіційну роботу,
  • їдуть на навчання,
  • через возз'єднання сім'ї,
  • на лікування,
  • транзит або супровід неповнолітніх,
  • повернення на постійне місце проживання,
  • відвідування похорону.

Відповідність вищезазначеним критеріям має бути підтверджена через час заповнення електронної анкети на спеціальному сайті.

За словами парламентської секретарки Міністерства іноземних справ Занди Калнинь-Лукашевіци, існує ймовірність продовження цих обмежень більше ніж на два тижні, але це буде залежати від епідеміологічної ситуації.

Коронавірус у Латвії