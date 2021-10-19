Латвія таки вводить жорсткий карантин: повний перелік обмежень

У Латвії введуть жорсткі заходи для боротьби з розповсюдженням COVID-19. Відповідне рішення 18 жовтня ухвалила кризова рада під керівництвом прем'єр-міністра країни Крішьяніса Каріньша.

Кабінет міністрів повинен затвердити пакет заходів на надзвичайному засіданні 20 жовтня. У разі ухвалення вони наберуть чинності 21 жовтня.

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Перелік карантинних обмежень у Латвії

Крішьяніс Каріньш заявив, що обмеження діятимуть протягом чотирьох тижнів, до 15 листопада. Водночас уряд Латвії прийняв рішення з 20:00 до 5:00 ввести комендантську годину.

Осінні канікули продовжили на один тиждень, а після 1 листопада 1 – 3 класи навчатимуться в школі, інші підуть на віддалене навчання ще на 2 тижні.

Водночас продовжують працювати дитсадки. Натомість навчання у вишах і професійних навчальних закладах проводитимуть віддалено. Також уряд Латвії ухвалив такі рішення:

зачинити всі магазини, крім тих, що забезпечують продаж товарів першої необхідності;

обмежити надання послуг (зокрема, закриють перукарні, салони краси і заклади громадського харчування);

заборонити спортивні, розважальні та культурні заходи (кіно, театр, концерти);

ввести обмеження на збори, а також ліміти на пересування людей з різних домогосподарств в одному автомобілі.

У Латвії визнали, що вакцинація провалилася

У МОЗ Латвії раніше закликали владу країни ввести жорсткі карантинні обмеження. Так планували скоротити кількість соціальних контактів латвійців на 40%.

Обмеження на подорожі для латвійців наразі не вводять. За словами Крішьяніса Каріньша, наразі жителі Латвії більш небезпечні для інших країн, ніж іноземці для латвійців.

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Окрім того, відновлять програми допомоги, зокрема, мовиться про так звані виплати з простою. Крішьяніс Каріньш та Даніель Павлютс, глава Міністерства охорони здоров'я Латвії, визнали, що процес вакцинації в країні фактично провалився, і це стало причиною для введення обмежень.

Після 15 листопада у Латвії планують відновити роботу магазинів, постачальників послуг, дозволити приватні та публічні заходи.