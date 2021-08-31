Латвія визнала українські COVID-сертифікати
Українські цифрові паспорти про вакцинацію від COVID-19 стали сумісними з системою визнання сертифікатів про вакцинацію в Латвії. Раніше документи визнали ще 2 країни Європейського Союзу.
Країна ухвалила таке рішення відповідно до рекомендації ЄС. Про це мовиться в заяві посольства України в Латвії.
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Там заявили, що COVID-сертифікати, які отримали громадяни України у мобільному додатку Дія та QR-код для їхньої перевірки, є сумісними з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу в Латвії.
Ще одна країна визнала українські COVID-паспорти / Ілюстрація пресслужби посольства України в Латвії
Що робити, коли виникла проблеми під час QR-сканування
Там зауважили, що якщо під час сканування QR-коду інформація показується неправильно, то необхідно або перезавантажити, або оновити сертифікат про вакцинацію у застосунку.До речі! Українські COVID-сертифікати у серпня 2021 року також визнала Чехія і Мальта.
Що відомо про українські COVID-сертифікати
- Європейський Союз 20 серпня схвалив COVID-паспорти України.
- Документ активно працює на території ЄС, зокрема Франції.
- На кордоні нашої держави вже діє е-перевірка відповідних сертифікатів.
Що відомо про українські COVID-сертифікати / Інфографіка 24 каналу