Латвія за 2 місяці віддала Україні третину оборонного бюджету, – Егілс Левітс

Під час брифінгу 13 квітня президент Латвії Егілс Левітс повідомив, що його країна віддала на озброєння України вже третину свого оборонного бюджету. Він закликав інші країни також долучитися до допомоги.

Егілс Левітс наголосив, що Україні потрібна збройна та військова допомога, щоб протистояти російським окупантам.

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Він зауважив, що наразі Україна б'ється не лише за себе, а й за Європу.

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Ми в Латвії впродовж двох місяців витратили вже одну третину нашого річного військового бюджету на те, щоб побудувати військову потугу України,

– сказав президент Латвії.

Левітс додав, що є й інші країни-члени НАТО, які допомагають Україні, і це дуже багато означає. Але водночас він наголосив на тому, що Україні потрібна допомога усіх членів Альянсу.

Тож він закликав натовські країни долучитися до допомоги Україні, зокрема почати поставки справді ефективної та потрібної зброї.

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