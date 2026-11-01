Латвія заборонила в'їзд російським пропагандистам Ксенії Собчак та її чоловікові

У неділю, 1 листопада, Латвія внесла російську телеведучу Ксенію Собчак та театрального режисера Костянтина Богомолова до списку небажаних осіб. Їм заборонили в'їзд на територію балтійської країни на невизначений термін.

Про це повідомила очільниця МЗС Латвії Байба Браже у соцмережі X.

Що відомо про рішення Латвії?

Відповідне рішення дипломатичне відомство країни ухвалило згідно зі статтею 104, частиною 3 Закону про імміграцію. Конкретних підстав та мотивів такого кроку зовнішньополітичне відомство наразі не оприлюднило.

Відповідно до статті 104, частини 3 Закону про імміграцію, я включила громадян Російської Федерації Ксенію Собчак і Костянтина Богомолова до списку осіб, небажаних для Латвії, та заборонив їм в'їзд до Латвії на невизначений термін,

– написала Браже.

Це рішення є частиною послідовної політики Риги щодо обмеження доступу до своєї території для публічних діячів із країни-агресорки. Нагадаємо, 18 вересня міністерка закордонних справ включила до списку небажаних осіб хокеїста Олександра Овечкіна та близького до очільника Кремля Володимира Путіна олігарха Умара Кремльова.

Чим відомі пропагандисти?

Ксенія Собчак є російською журналісткою, телеведучою та колишньою політикинею. Раніше вона вела телешоу, а у 2018 році балотувалася на президентських виборах у Росії. Вона є донькою колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака та похресницею Володимира Путіна.

У 2018 році пропагандистка потрапила до бази сайту "Миротворець", бо після анексії незаконно відвідувала півострів. Також у 2022 році Собчак звинуватила українців у "нацизмі".

Її чоловік Костянтин Богомолов є російським режисером театру та кіно, а також колишнім керівником московського Театру на Малій Бронній. У 2025 році громадянин країни-агресорки казав, що уважно стежить за російсько-українською війною, яку він назвав "удачею покоління", бо там нібито відбувається "героїчна історія"

Нагадаємо, за повідомленнями Reuters, упродовж останніх тижнів Пентагон закликав кілька країн НАТО пом'якшити риторику щодо Росії. У США вважають, що різкі заяви підривають безпеку Європи. Серед країн, які отримали сигнал від Вашигтону є Литва, Латвія та Естонія.