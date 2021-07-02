У Латвії російськомовне радіо залишили без ліцензії за заклики до війни

У Латвії анулювали дозвіл на мовлення програмам Radio PIK. В одного з найстаріших російських радіомовників в країні виявили цілу низку порушень – серед яких заклики до повалення державного ладу та збройного конфлікту.

Таке рішення ухвалила Нацрада з електронних ЗМІ Латвії. Воно стосується підприємства PIKAL UN PARTNERI Radio PIK.

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За що оштрафували російське радіо:

Поширення непристойних висловлювань.

Заклик до військового конфлікту і повалення державного ладу – про це мовилось в одній з аналітичних програм.

Незабезпечення різних позицій в дискусійних політичних програмах.

У Нацраді Латвії зазначили, що з 17 по 27 серпня 2020 – перед виборами у Думу Риги в програмі виступали представники однієї з політичних сил. Таким чином, мовник порушив закон про передвиборчу агітацію.

Ліцензію анулювали з 5 липня

Суд підтвердив законність рішення Нацради, Radio PIK оштрафували на 18 500 євро. Проте компанія досі не спромоглась заплатити штраф.

Анулювання ліцензії вступить у силу 5 липня. З цього часу радіо не буде звучати в ефірі, проте його діяльність може продовжуватись.

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Зазначимо, що нещодавно в Латвії спалахнув скандал пов'язаний з Росією. Депутата Яніс Адамсона звинуватили у шпигунстві на користь росіян. Обранець начебто протягом останніх 4 років передавав інформацію Москві, використовуючи свій комп'ютер у парламенті.