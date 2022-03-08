Латвійський депутат вирушив добровольцем воювати за Україну

8 березня 2022 , 16:21
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Джерело:

Delfi

Добровольці з усього світу з'їжджаються в Україну, щоб дати відсіч російським окупантам. Зупиняти ворога в Україну вирушив латвійський депутат Юріс Юрашс.

Депутат вирушив боротися проти всіх окупантів вільного світу

Юрашс – голова юридичної комісії Сейму Латвії та представник Нової консервативної партії. Інформацію про те, що він їде добровольцем в Україну підтвердив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс.

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Я можу підтвердити, що він добровільно вирушив захищати територію України та боротися проти всіх окупантів вільного світу, зокрема, захищаючи демократію в Латвії,
– заявив лідер НКП.

Повідомляється, що Юрашс ухвалив рішення з особистих та моральних причин.

Функції Юрашса не розкриваються

  • Міністр юстиції відмовився коментувати функції Юрашса в Україні. Це зроблено з міркувань безпеки.
  • Також не відомо, чи приєднається латвійський депутат до інтернаціонального батальйону територіальної оборони ЗСУ.
  • Відомо, що Юрашс має великий досвід оперативної роботи. Він закінчив латвійську поліцейську академію.

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Автор: Михайло Гема