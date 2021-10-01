Лава з вулкана на Канарах утворила в океані півострів: його площа постійно збільшується

Виверження вулкану Кумбре-В'єха на Канарських островах, яке розпочалося ще наприкінці вересня, продовжує бути активним. Його лава продовжує стікати в Атлантичний океан. Наразі там утворився чималий півострів.

Площа півострова, за останніми даними, складає приблизно 20 гектарів, що еквівалентно понад 25 футбольним полям.

Важливо Як 14 футбольних полів: лава з вулкана на Канарах охопила площу океану в 10 гектарів

Лава почала каскадом падати в океан 2 дні тому. Відтоді площа утвореного півострова збільшилася вдвічі. За останніми оцінками, на шляху до океану лава знищила 855 будинків, ще 126 частково пошкоджені.

Міністр сільського господарства, риболовлі й продовольства пообіцяв допомогу фермерам, чиї бананові плантації знищив потік лави або які в інший спосіб постраждали внаслідок виверження.

Чи є небезпека для населення

Комітет з питань надзвичайних ситуацій попередив, що зміна напрямку вітру може принести нові ризики, пов'язані з хмарами токсичних газів, які утворюються при падінні розплавленої породи в океан.

З можливою зміною напрямку вітрів, які досі відганяли вулканічні гази в сторону моря, запах сірки буде відчуватися з більшою інтенсивністю,

– сказав представник комітету Рубен Фернандес.

Виверження вулкану – це не лише руйнування

Хоча початковий вплив розплавлених гірських порід є руйнівним для флори та фауни, в більш довгостроковій перспективі він може виявитися корисним. Зокрема, приносячи мінерали з ядра Землі на поверхню і забезпечуючи середовище проживання як під водою, так і на суші.

Лава сформує кам'янисту платформу, яка стане субстратом для багатьох морських видів в майбутньому, тобто через 3 – 5 років,

– сказав дослідник біорізноманіття з Університету Ла-Пальми Фернандо Туя.

Раніше керівник місцевого уряду заявив, що внаслідок виверження Канари втратять приблизно третину урожаю бананів, від якого дуже залежить місцева економіка.