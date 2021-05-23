Лава вулкана майже досягла міста-мільйонника Гома у Конго: жахливі фото і відео

У Конго небезпечний вулкан Ньїрагонго наблизився до міста Гома, у якому проживає понад 2 мільйони людей. Гома вже зазнавала нищівної руйнайції менш ніж 20 років тому.

Лава вулкана спинилася за декілька сотнів метрі від міста. Люди, що проживають на околицях, у паніці залишають свої домівки, рятуючись від вулкану.

Важливо Українські миротворці перебувають неподалік вулкану, який прокинувся у Конго

Вулкан доходить до міста Гома

Жерло вулкану розташоване лише за 10 кілометрів від міста. Після того, як почалося перше виверження люди у паніці самоорганізувалися та стали залишати місто. Деякі місцеві жителі скаржились на відсутність офіційної інформації від влади.

Станом на полудень 23 травня досі офіційних повідомлень про жертви під час виверження немає. До того ж незрозуміло, скільки будинків вже було пошкоджено.

Тим часом влада сусідньої із Конго Руанди заявила, що близько 3 тисяч людей вже офіційно переправилися з Гоми. Державні ЗМІ країни заявили, що їх розміщуватимуть у школах та храмах.

Міністр зв'язку Патрік Муяй написав у своєму твітері, що інтенсивність потоку лави сповільнилася, а оцінка гуманітарної ситуації триває.

У соцмережах тим часом діляться вражаючими фото виверження і запустили хештег із закликом підтримати мешканців Гоми – #PRAYFORGOMA.

Лава тече у напрямку лісу Репортер ВВС повідомляє, що більша частина лави наразі рухається в напрямку лісу, оминаючи місто. Потік зупинився неподалік від міжнародного аеропорту, перед тим зруйнувавши декілька будинків і територію цвинтаря.

Що відомо про вулкан Ньїрагонго? Це один з найактивніших вулканів у світі і вважається одним з найнебезпечніших. Останнє руйнівне виверження вулкана Ньїрагонго відбулося 17 січня 2002 року. Тоді розпечена лава знищила 40% міста Гома, забрала життя 250 людей і залишила без даху над головою 120 тисяч осіб.



Дані на основі Це один з найактивніших вулканів у світі і вважається одним з найнебезпечніших. Останнє руйнівне виверження вулкана Ньїрагонго відбулося 17 січня 2002 року. Тоді розпечена лава знищила 40% міста Гома, забрала життя 250 людей і залишила без даху над головою 120 тисяч осіб.Дані на основі Вікіпедії

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