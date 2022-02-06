Лавина з головою накрила російського сноубордиста: епічне відео порятунку

У російському Сочі трапився прикрий інцидент із сноубордистом. Чоловік катався на закритій трасі.

Під час спуску він впав і його накрила лавина. На щастя, чоловікові допомогли врятуватись друзі.

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Чим закінчився інцидент

Після сходження лавини, яка накрила росіянина, друзям, що були з ним, вдалось його "відкопати".

Сноубордист не постраждав.

Чоловік потрапив під лавину: дивіться відео

Сходження лавин

У австрійських горах, що біля кордону зі Швейцарією 4 лютого сталась трагедія. Снігова лавина поховала під собою групу з 5 людей, які в супроводі гіда були у лижному турі.

Уночі 31 січня у Закарпатській області зійшли одразу 2 снігові лавини. Вони засипали проїжджу частину дороги. Але наслідки сходження техніка змогла прибрати оперативно.

Також у горах на Закарпатті 23 січня зійшла лавина. Надзвичайна ситуація трапилась тоді, коли з гори якраз спускалась група туристів з 5 осіб. Вони змогли вирватись із снігової пастки самостійно. Але, коли прибули рятувальники, то 1 людина все ж потребувала транспортування.

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