Турне Лаврова до Африки: чому не варто недооцінювати ці візити

Географія міжнародних візитів міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова за останній рік значно звузилась. Якщо раніше Лаврова та його делегацію можна було зустріти на самітах G20 та міжнародних форумах, то зараз він відвідує Іран та країни Африки.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, зараз Лавров колесить між певним "трикутником": Тегеран – Африка – Талібан.

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Російське МЗС на дні

Борис Тизенгаузен порівняв стан справ у 2012-2013 роках, коли Сєргєй Лавров був учасником форумів Великої двадцятки, Великої вісімки, був на зустрічах з лідерами багатьох країн з нинішньою ситуацією, коли російському МЗС нічого не залишається, як зустрічатись з країнами Африки та терористами.

Усе це сталось через неспроможність Владіміра Путіна керувати країною. Його імперіалістичні ідеї все швидше копають могилу російській державі.

Зараз у них колесить такий трикутник виходить, то вони в Тегеран мотаються, то відвідують Африку, то з талібами якісь нові угоди заключають. Тобто така вісь зла, на яку диктатори так обережно присіли й сидять і дружать там,

– сказав Тизенгаузен.

При цьому політтехнолог сказав, що не варто недооцінювати візити Лаврова до країн Африки, бо кожна країна має право голосу в ООН й не важливе її розташування або площа.

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На його думку, європейським партнерам також треба звернути увагу на країни Африки, бо Росія на повну використовує там ПВК "Вагнер". Загалом Євгєній Прігожин окрім діяльності своєї ПВК надає африканським країнам послуги політтехнологів, ботоферм для вигідних Росії африканських політиків.

"Він постачає африканським лідерам в комплексі ПВК та політтехнологів. І вони там періодично змінюють устрій, періодично приводять до влади потрібних людей. Росія в своєму репертуарі корумпує диктаторів", – підсумував Борис Тизенгаузен.

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