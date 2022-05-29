Лавров несподівано публічно прокоментував чутки про "хворого Путіна"

У ЗМІ почали ширитися чутки про те, що хвороба Путіна посилилася, а дехто навіть заявляє про його смерть та підміну на двійника. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров відповів на запитання про стан Путіна та його реакцію на провал у війні проти України.

Увесь світ спостерігає не лише за перебігом війни Росії проти України, а й за станом російського диктатора Володимира Путіна. Існують думки, що війна проти України може закінчитися його смертю та крахом режиму.

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Коментар Лаврова про стан Путіна

Очільник російського МЗС Сергій Лавров дав інтерв'ю французькому телеканалу TF1. Наприкінці спілкування, під час якого він стандартно брехав про "денацифікацію", "захист російськомовного населення" та "лицемірство Заходу", він відповів і на запитання про стан російського диктатора Володимира Путіна. Останнім часом у ЗМІ почала ширитися інформація не лише про погіршення його стану, а й навіть про смерть.

За словами Лаврова, Путін щодня з'являється на публіці, його можна побачити на екранах та почути в ефірах.

Не думаю, що осудні люди можуть побачити в цій людині ознаки якоїсь недуги або нездужання. Залишаю це на совісті тих, хто розпускає подібні чутки всупереч повсякденним можливостям переконатися, хто і як виглядає, – заявив Лавров.

Стан Путіна: які були чутки

Чутки про те, що російський диктатор Володимир Путін серйозно хворий, ходять вже давно. Зокрема, ще на початку війни лунала інформація, що поруч з ним постійно багато лікарів, також усіх здивувало те, як він тримає стіл на зустрічі із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Також Путін мав дуже поганий вигляд на параді 9 травня, на якому не зміг підкріпити "побєдобєсіє" жодною перемогою у війні проти України. Диктатор був дуже кволий та невпевнений.

Останнім часом чутки про загострення його хвороби знову активізувалися. Англійське видання Mirror, посилаючись на джерела в ФСБ, повідомляє, що той має важку форму раку та проживе кілька років. Daily Star теж має схожу інформацію та додає, що Путіна вже замінили на двійника, щоб не було перевороту і не припинялася війна проти України.

Що кажуть розвідники

Джерела в ФСБ кажуть про те, що Путін страждає від сильного головного болю. Також в нього дуже сильно падає зір – під час звернень він читає з листка, шрифт на якому такий великий, що на папірець вміщається лише кілька речень. Також повідомляється про те, що кінцівки російського диктатора неконтрольовано тремтять.

Наближений до Кремля російський олігарх стверджував, що в Путіна не лише рак крові, а й почали проявлятися симптоми божевілля. Через провал планів у війні проти України диктатор перебуває у дуже поганому фізіологічному та психоемоційному стані.

Російська еліта, яка постраждала через санкції, очікує на смерть Путіна, адже вважає такий розвиток подій кращим, аніж продовження війни проти України.

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