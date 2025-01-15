Що насправді стоїть за словами Лаврова про гарантії безпеки для України

Лавров на підсумковій пресконференції, присвяченій російській зовнішній політиці у 2024 році, знову торкнувся питання ймовірних перемовин щодо закінчення російсько-української війни і навіть гарантій безпеки для України. Однак не варто вважати, що Лавров говорив про якісь справжні гарантії безпеки.

Лавров пропонує розділити Україну

Міністр закордонних справ Росії лише підтвердив, що Кремль готовий обговорити реальні гарантії безпеки "для країни, яка називається Україна", для тієї частини, яка "ще не самовизначилася", бо Крим, Донбас і Новоросія, як сказав Лавров, вже самовизначилися. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Читайте також Росіяни вишукують слабке місце в обороні ЗСУ: що відбувається на фронті

Треба розшифрувати цю бюрократичну мову, щоб пояснити, що ж мав на увазі очільник МЗС Росії. По-перше, Росія взагалі не збирається обговорювати питання окупованих територій. З погляду Лаврова та інших російських чиновників, той факт, що Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області є "частиною Росії" навіть не обговорюється.

Лавров схвально відгукнувся про пропозицію обраного президента США Дональда Трампа, який, за словами міністра, визнає реалії на землі. Варто нагадати, що російські політики весь час говорять про необхідність визнання цих реалій, як неодмінну передумову перемовин про зупинення війни.

Що таке частина, "яка не самовизначилася", і "держава, яка називається Україною"? Це фактично пропозиція розділити Україну. Частина, "яка не самовизначилася", – це території на Сході і Півдні України, які неокуповані російськими військами.

Варто нагадати, що перелік цих територій був чітко виголошений у так званій кримській промові Владіміра Путіна у 2014 році. Путін тоді назвав території на Сході і Півдні України так званою "Новоросією" і більшовицьким подарунком України. Зараз, майже через 11 років після цієї промови, з такими ж самими тезами виступає Лавров.

Це свідчить, що умови, які Путін виголосив на початку великої війни, не змінилися. Адже у своєму зверненні з 23 на 24 лютого 2022 року Путін також говорив про необхідність самовизначення так званих народів України. Як можна було зрозуміти, маріонетковий уряд у Києві мав дати йому можливість провести так звані референдуми у всіх тих регіонах, які він хотів би приєднати до Росії.

Отож, це не гарантії безпеки для України, це гарантії роз'єднання України і приєднання значної частини території нашої держави до Росії. Тій частині, яка залишиться під контролем українського уряду, Лавров, як я розумію, готовий давати так звані гарантії безпеки, однак за умови, що ця частина території буде демілітаризованою і проголосить постійний нейтральний статус.

Зауважте Армія здорової людини: чим має займатися військовий омбудсмен в Україні

Зараз, з погляду Лаврова, говорити якусь конкретику про ці перемовини не варто. Лавров підкреслив, що від команди Трампа не було ніяких пропозицій щодо проведення зустрічі з Путіним. Як відомо, сам Трамп говорив, що ця зустріч може відбутися після його інавгурації. Водночас номінований Трампом на посаду радника з питань нацбезпеки конгресмен Майкл Волц зауважив, що зустріч з Путіним чи хоча б телефонна розмова має відбутися вже найближчими тижнями чи днями.

Чутливі теми для США

Лавров говорив і на інші теми, чутливі саме для російсько-американських відносин і подальшого перебігу російсько-української війни. Він згадав угоду між Росією та Іраном про всеосяжне партнерство, яка має бути підписана 17 січня, напередодні інавгурації Трампа. Ця угода за своєю назвою нагадує документ, підписаний між Путіним і Кім Чен Ином. Саме цей документ зараз надає можливість КНДР допомагати Росії у війні проти України не тільки технікою, а й військовими.

Лавров, звичайно, говорить, що угода між Росією та Іраном, не буде спрямована проти третіх країн. Однак зміст документа буде дуже важливим з погляду подальших намірів американської Адміністрації на Близькому Сході.

Ще одна країна, чутлива для США, – це Китай. Взаємини між Росією і Китаєм Лавров називає одним з найважливіших стабілізуючих факторів у міжнародному житті. Це ще раз говорить про те, що всі ідеї, що Росію можна якимось чином навіть поступками на пострадянському просторі чи у російсько-українській війні відірвати від Китаю, щоб полегшити США конкуренцію з цією державою – наївні марення. Посилення зв'язків між Москвою і Пекіном є практично неминучим принаймні з погляду російського політичного керівництва.

Як на мене, Китай швидше можна відірвати від Росії, а не Росію від Китаю. У Пекіну є власні економічні інтереси й він змушений враховувати важливість цих економічних інтересів у взаєминах зі США, а Росія все більше і більше економічно залежить від Китаю.

В американської адміністрації нема можливостей запропонувати Путіну те, що йому потрібне, а саме – контроль над Україною. Лавров не приховує, що це є головною метою Москви, а його колега Нікалай Патрушев обіцяє, що у 2025 році "України вже не буде". Ці відверті слова Патрушева означають набагато більше, аніж балаканина Лаврова.