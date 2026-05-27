Поговоримо про погрози очільника МЗС Росії Сергія Лаврова наростити темпи ударів по Києву. Про це пише Микола Бєлєсков.

Рахуємо ракети ворога

Щомісячні темпи виробництва ракетного озброєння в Росії, яке потрібне для комбінованих ударів якщо орієнтуватися на обрахунки ГУР Міноборони України грудня 2025 року:

балістичні ракети малої дальності типу "Іскандер-М" – до 60 одиниць;

крилаті ракети повітряного базування Х-101 – до 60 одиниць;

крилаті ракети морського базування типу 3М14 "Калібр" – 30 одиниць.

Тобто за 4 місяці 2026 року Росія виробила до 240 балістичних ракет малої дальності, 240 ракет Х-101 і 120 – 3М14.

Протягом січня – квітня 2026 року Росія використала проти України наступну кількість ракет, якщо орієнтуватися на підрахунки аналітика Олександра Коваленка:

балістичні ракети малої дальності (тут враховані і зенітні ракети 5В55) – 305 одиниць;

крилаті ракети повітряного базування Х-101 – 248 одиниць;

крилаті ракети морського базування 3М14 – 82 одиниці.

Росія також опирається на певні накопичені запаси, які тримає на випадок прямого зіткнення із НАТО. Це, зокрема, може пояснювати різницю між виробленими і застосованими балістичними ракетами. Хоча тут теж питання частки зенітних ракет 5В55 в наземних ударах. Але і лізти в запаси критично росіяни не можуть.

Так само щодо крилатих ракет морського і повітряного базування є певні обмеження у вигляді платформ для пуску. Кораблі і підводні човни Чорноморського флоту і Каспійської флотилії Росії, які є носями 3М14, постійно піддаються атакам Сил оборони України – це пояснює, чому ракет застосовують менше, ніж виробляють. Плюс загальне зношення платформ за роки експлуатації.

Так само літаки "Ту-95" і "Ту-160" зменшилися в кількості через операцію "Павутина" і зносилися. Тому кількість ракет Х-101 в повітряних атаках вже не та, як було у 2022 – 2024 роках. Тому треба залучати "Ту-22М3" із ракетами Х-22/32.

Тобто ніякого радикального збільшення використання ракетного озброєння пропорційно виробництву не спостерігається. Так само Росії буде важко кратно наростити виробництво відповідних типів озброєння через фінансові обмеження і брак кваліфікованих кадрів.

Націлити всі поточні можливості лише на Київ у Росії, скоріше за все, не вийде, як би не намагалася.

А тому заява Лаврова – це чергова спроба залякати, яка легко спростовується притомною роботою із статистикою. Хоча, звичайно те, що Росія не може радикально збільшити виробництво і використання балістичних і крилатих ракет для комбінованих ударів, не знімає проблему забезпечення потрібної кількості перехоплювачів для боротьби із відповідними засобами повітряного нападу на нинішньому рівні. Але то вже точно не стосується погроз відповідного суб'єкта.

