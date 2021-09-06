Лавров посипав звинуваченнями проти України: "заступився" за Німеччину та Францію

Українська влада пропонує розширити нормандський формат, залучивши до переговорів США, Велику Британію та Польщу. Втім, на це у Росії реагують вкрай негативно.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров. Він заявив, що Москві не потрібна "зустріч заради зустрічі".

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Російський посадовець вирішив "потурбуватися" про Німеччину та Францію. Він заявив, що пропозиції України включити у переговори в нормандському форматі Велику Британію та Польщу нібито ображають Берлін та Париж.

Лавров знову звинувачує Україну

"Нам потрібна зустріч, яка щонайменше підтвердить виконання останнього на даний момент нормандського саміту, який відбувся в Парижі у грудні 2019 року", – заявив очільник російського МЗС. Й цинічно посипав звинуваченнями у бік України – мовляв, влада відмовляється виконувати домовленості.

Ба більше, Лавров стверджує, що Німеччина та Франція "мовчки відводять очі й нічого не можуть сказати у відповідь на заяви української сторони про те, що мінські домовленості мертві. "І коли та ж Україна вустами своїх керівників заявляє, що потрібно США, Велику Британію та Польщу взяти в посередники – це ж пряма образа і Берліна, і Парижа", – чомусь вважає дипломат.

Що цьому передувало