Перед можливим приїздом Путіна: Лавров прибув до США на зустріч G20

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров 30 жовтня прибув до американської Атланти. Там він візьме участь у міністерському засіданні "Групи двадцяти" (G20).

Про це повідомило міністерство закордонних справ Росії.

Що відомо про візит російського міністра?

Лавров очолює делегацію країни на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств держав G20, яка проходить в Атланті.

Міністерське засідання передуватиме саміту "Групи двадцяти" у грудні. Його планують провести в американському штаті Флорида, а президент Дональд Трамп очікує, що участь у ньому візьме Володимир Путін.

США запросили російського диктатора на грудневий саміт G20 не просто так. Дональд Трамп хоче домогтися укладення мирної угоди між Україною та Росією. Він прагне особисто бути присутнім під час підписання документа Зеленським і Путіним.

У Вашингтоні сподіваються використати саміт для досягнення домовленостей про завершення війни. Водночас адміністрація Трампа може посилити тиск на Київ, зокрема вимагати поступок щодо Донбасу.

Володимир Зеленський вважає, що США мають достатньо впливу, аби змусити Росію припинити війну. Однак український президент наголошує, що спершу необхідно зупинити гарячу фазу бойових дій, а вже потім переходити до обговорення мирної угоди.

Він також заявив, що Україна готова бути представлена на найвищому рівні на саміті G20, якщо отримає запрошення від Трампа. А поки що такого сигналу від американської сторони не надходило.

Тому в українській владі побоюються, що долю країни можуть обговорювати без її участі.